В Челябинской области водитель ВАЗ погиб в лобовом столкновении. Видео

29 января 2025 в 12:25 Размер текста - 17 +

На месте работают сотрудники ГАИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Катав-Ивановском районе Челябинской области водитель ВАЗ 2114 погиб, врезавшись во встречную «Ладу Приору». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона, в момент столкновения он не был пристегнут ремнем безопасности. «На третьем километре автодороги „Катав-Ивановск-Первуха“, водитель „ВАЗ 2114“, по предварительным данным, не справился с управлением, допустил занос транспортного средства с последующим выездом на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с „Лада Приора“», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. В результате ДТП водитель ВАЗ 2114 от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель «Лада» получил травмы и был госпитализирован. Погибший не был пристегнут ремнем безопасности. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Катав-Ивановском районе Челябинской области водитель ВАЗ 2114 погиб, врезавшись во встречную «Ладу Приору». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона, в момент столкновения он не был пристегнут ремнем безопасности. «На третьем километре автодороги „Катав-Ивановск-Первуха“, водитель „ВАЗ 2114“, по предварительным данным, не справился с управлением, допустил занос транспортного средства с последующим выездом на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с „Лада Приора“», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. В результате ДТП водитель ВАЗ 2114 от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель «Лада» получил травмы и был госпитализирован. Погибший не был пристегнут ремнем безопасности. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа полиции.