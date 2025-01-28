28 января 2025

В Челябинской области водитель ВАЗ погиб в лобовом столкновении. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Крещение. Курган, дпс, гаи, сотрудинк дпс
На месте работают сотрудники ГАИ Фото:

В Катав-Ивановском районе Челябинской области водитель ВАЗ 2114 погиб, врезавшись во встречную «Ладу Приору». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона, в момент столкновения он не был пристегнут ремнем безопасности.

«На третьем километре автодороги „Катав-Ивановск-Первуха“, водитель „ВАЗ 2114“, по предварительным данным, не справился с управлением, допустил занос транспортного средства с последующим выездом на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с „Лада Приора“», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.

В результате ДТП водитель ВАЗ 2114 от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель «Лада» получил травмы и был госпитализирован. Погибший не был пристегнут ремнем безопасности. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа полиции.

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В Катав-Ивановском районе Челябинской области водитель ВАЗ 2114 погиб, врезавшись во встречную «Ладу Приору». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона, в момент столкновения он не был пристегнут ремнем безопасности. «На третьем километре автодороги „Катав-Ивановск-Первуха“, водитель „ВАЗ 2114“, по предварительным данным, не справился с управлением, допустил занос транспортного средства с последующим выездом на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с „Лада Приора“», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. В результате ДТП водитель ВАЗ 2114 от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель «Лада» получил травмы и был госпитализирован. Погибший не был пристегнут ремнем безопасности. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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