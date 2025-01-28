В Катав-Ивановском районе Челябинской области водитель ВАЗ 2114 погиб, врезавшись во встречную «Ладу Приору». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона, в момент столкновения он не был пристегнут ремнем безопасности.
«На третьем километре автодороги „Катав-Ивановск-Первуха“, водитель „ВАЗ 2114“, по предварительным данным, не справился с управлением, допустил занос транспортного средства с последующим выездом на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с „Лада Приора“», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.
В результате ДТП водитель ВАЗ 2114 от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель «Лада» получил травмы и был госпитализирован. Погибший не был пристегнут ремнем безопасности. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа полиции.
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