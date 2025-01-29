Экс-глава «Фонбета» задержан, самолет «Победы» подал сигнал о помощи: главные события 29 января

Сирия запросила у России выдать Башара Асада
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Кремль оставил без ответа просьбу сирийских властей выдать им Асада
Кремль оставил без ответа просьбу сирийских властей выдать им Асада Фото:

Новые сирийские власти потребовали выдать им экс-главу страны Башара Асада. По данному вопросу Кремль от комментариев воздержался. Самолет «Победы» подал сигнал о помощи и экстренно направился в аэропорт Астрахани. Кроме того, задержан гендиректор «Фонбета» Сергей Анохин. Подробнее о главных событиях среды 29 января — в материале URA.RU.

Сирия запросила у РФ выдать Башара Асада

Сирийские власти попросили от России экстрадиции экс-президента Башара Асада. Об этом сообщало агентство Reuters со ссылкой на источник. Заявление появилось на фоне встречи российской делегации с правительством Сирии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул значимость контактов российской стороны с новым руководством Сирии. Он также заявил о намерении продолжить диалог. Однако он не стал комментировать информацию о требованиях сирийских властей касательно экстрадиции экс-президента Сирии Башара Асада.

Российский самолет подал сигнал о помощи

29 января Boeing-737 авиакомпании «Победа» подал сигнал бедствия во время полета над Каспийским морем и вскоре развернулся в аэропорт Астрахани. Причиной стала сработавшая пожарная сигнализация, хотя пожара на борту не оказалось.

После посадки самолет был осмотрен и отправлен на стоянку, а пассажиров направили на паспортный контроль. В аэропорт прибыли десятки машин скорой помощи и пожарных. Никто из туристов и членов экипажа не пострадал

Задержан гендиректор «Фонбета» Анохин 

В Москве был задержан Сергей Анохин, бывший генеральный директор букмекерской компании «Фонбет», подозреваемый в даче взятки сотруднику спецслужб на сумму 50 миллионов рублей. На данный момент место Анохина занял Константин Линев.

Несмотря на это, подозреваемый продолжает оставаться генеральным директором ООО «Фонкор», юридического лица «Фонбет». В 2023 году доходы букмекерской конторы составили 59 миллиардов рублей, что в два раза превышает показатели предыдущих периодов.

Норвегия создаст бригаду для усиления военного присутствия на границе с РФ

Норвегия приняла решение о создании бригады для усиления военного присутствия вдоль границы с Россией, сообщил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде. Формирование будет расположено в области Финнмарк.

Дипломат также анонсировал возможный пересмотр запрета на военную активность рядом с российской границей, что может включать проведение учений НАТО. По его словам, решения принимаются в рамках стратегии успокоения и устрашения.

Допрос Мизулиной по делу треш-стримера

В Кировском районном суде Ярославля состоялся допрос главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной по делу треш-стримера Аслана Дурдиева. Он обвиняется в угрозах убийством женщины.

Заседание проходит за закрытыми дверями, как сообщает судья Елена Сергеева, чтобы избежать разглашения сведений о частной жизни участников процесса. Мизулина утверждает, что не знает Дурдиева лично и не испытывает к нему неприязни.

Убийство троих лесников в Калужской области

64-летний Сергей Борисов, проживающий возле деревни Усохи, был обвинен в незаконной вырубке деревьев. На следующий день пятеро сотрудников Куйбышевского лесничества приехали к нему, но Борисов открыл огонь по ним из охотничьего ружья.

После этого Борисов сжег тела в служебном автомобиле, взял в заложники двух других лесников. Впоследствии они были освобождены. Перед прибытием полиции преступник покончил с собой.

ВС РФ освободили Новоелизаветовку

«Пятый канал» передает, что российские военные заявили об освобождении населенного пункта Новоелизаветовка на территории Донецкой Народной Республики. В ходе операции подразделения группировки войск «Центр» также нанесли удары по силам и технике ВСУ в нескольких районах, включая Андреевку и Новопавловку.

В результате боевых действий противник понес значительные потери. До 520 военнослужащих, один танк, семь боевых бронированных машин и другую технику, а также американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-37.

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Новые сирийские власти потребовали выдать им экс-главу страны Башара Асада. По данному вопросу Кремль от комментариев воздержался. Самолет «Победы» подал сигнал о помощи и экстренно направился в аэропорт Астрахани. Кроме того, задержан гендиректор «Фонбета» Сергей Анохин. Подробнее о главных событиях среды 29 января — в материале URA.RU. Сирия запросила у РФ выдать Башара Асада Сирийские власти попросили от России экстрадиции экс-президента Башара Асада. Об этом сообщало агентство Reuters со ссылкой на источник. Заявление появилось на фоне встречи российской делегации с правительством Сирии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул значимость контактов российской стороны с новым руководством Сирии. Он также заявил о намерении продолжить диалог. Однако он не стал комментировать информацию о требованиях сирийских властей касательно экстрадиции экс-президента Сирии Башара Асада. Российский самолет подал сигнал о помощи 29 января Boeing-737 авиакомпании «Победа» подал сигнал бедствия во время полета над Каспийским морем и вскоре развернулся в аэропорт Астрахани. Причиной стала сработавшая пожарная сигнализация, хотя пожара на борту не оказалось. После посадки самолет был осмотрен и отправлен на стоянку, а пассажиров направили на паспортный контроль. В аэропорт прибыли десятки машин скорой помощи и пожарных. Никто из туристов и членов экипажа не пострадал Задержан гендиректор «Фонбета» Анохин  В Москве был задержан Сергей Анохин, бывший генеральный директор букмекерской компании «Фонбет», подозреваемый в даче взятки сотруднику спецслужб на сумму 50 миллионов рублей. На данный момент место Анохина занял Константин Линев. Несмотря на это, подозреваемый продолжает оставаться генеральным директором ООО «Фонкор», юридического лица «Фонбет». В 2023 году доходы букмекерской конторы составили 59 миллиардов рублей, что в два раза превышает показатели предыдущих периодов. Норвегия создаст бригаду для усиления военного присутствия на границе с РФ Норвегия приняла решение о создании бригады для усиления военного присутствия вдоль границы с Россией, сообщил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде. Формирование будет расположено в области Финнмарк. Дипломат также анонсировал возможный пересмотр запрета на военную активность рядом с российской границей, что может включать проведение учений НАТО. По его словам, решения принимаются в рамках стратегии успокоения и устрашения. Допрос Мизулиной по делу треш-стримера В Кировском районном суде Ярославля состоялся допрос главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной по делу треш-стримера Аслана Дурдиева. Он обвиняется в угрозах убийством женщины. Заседание проходит за закрытыми дверями, как сообщает судья Елена Сергеева, чтобы избежать разглашения сведений о частной жизни участников процесса. Мизулина утверждает, что не знает Дурдиева лично и не испытывает к нему неприязни. Убийство троих лесников в Калужской области 64-летний Сергей Борисов, проживающий возле деревни Усохи, был обвинен в незаконной вырубке деревьев. На следующий день пятеро сотрудников Куйбышевского лесничества приехали к нему, но Борисов открыл огонь по ним из охотничьего ружья. После этого Борисов сжег тела в служебном автомобиле, взял в заложники двух других лесников. Впоследствии они были освобождены. Перед прибытием полиции преступник покончил с собой. ВС РФ освободили Новоелизаветовку «Пятый канал» передает, что российские военные заявили об освобождении населенного пункта Новоелизаветовка на территории Донецкой Народной Республики. В ходе операции подразделения группировки войск «Центр» также нанесли удары по силам и технике ВСУ в нескольких районах, включая Андреевку и Новопавловку. В результате боевых действий противник понес значительные потери. До 520 военнослужащих, один танк, семь боевых бронированных машин и другую технику, а также американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-37.
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