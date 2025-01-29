Экс-глава «Фонбета» задержан, самолет «Победы» подал сигнал о помощи: главные события 29 января

Новые сирийские власти потребовали выдать им экс-главу страны Башара Асада. По данному вопросу Кремль от комментариев воздержался. Самолет «Победы» подал сигнал о помощи и экстренно направился в аэропорт Астрахани. Кроме того, задержан гендиректор «Фонбета» Сергей Анохин. Подробнее о главных событиях среды 29 января — в материале URA.RU.
Сирия запросила у РФ выдать Башара Асада
Сирийские власти попросили от России экстрадиции экс-президента Башара Асада. Об этом сообщало агентство Reuters со ссылкой на источник. Заявление появилось на фоне встречи российской делегации с правительством Сирии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул значимость контактов российской стороны с новым руководством Сирии. Он также заявил о намерении продолжить диалог. Однако он не стал комментировать информацию о требованиях сирийских властей касательно экстрадиции экс-президента Сирии Башара Асада.
Российский самолет подал сигнал о помощи
29 января Boeing-737 авиакомпании «Победа» подал сигнал бедствия во время полета над Каспийским морем и вскоре развернулся в аэропорт Астрахани. Причиной стала сработавшая пожарная сигнализация, хотя пожара на борту не оказалось.
После посадки самолет был осмотрен и отправлен на стоянку, а пассажиров направили на паспортный контроль. В аэропорт прибыли десятки машин скорой помощи и пожарных. Никто из туристов и членов экипажа не пострадал
Задержан гендиректор «Фонбета» Анохин
В Москве был задержан Сергей Анохин, бывший генеральный директор букмекерской компании «Фонбет», подозреваемый в даче взятки сотруднику спецслужб на сумму 50 миллионов рублей. На данный момент место Анохина занял Константин Линев.
Несмотря на это, подозреваемый продолжает оставаться генеральным директором ООО «Фонкор», юридического лица «Фонбет». В 2023 году доходы букмекерской конторы составили 59 миллиардов рублей, что в два раза превышает показатели предыдущих периодов.
Норвегия создаст бригаду для усиления военного присутствия на границе с РФ
Норвегия приняла решение о создании бригады для усиления военного присутствия вдоль границы с Россией, сообщил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде. Формирование будет расположено в области Финнмарк.
Дипломат также анонсировал возможный пересмотр запрета на военную активность рядом с российской границей, что может включать проведение учений НАТО. По его словам, решения принимаются в рамках стратегии успокоения и устрашения.
Допрос Мизулиной по делу треш-стримера
В Кировском районном суде Ярославля состоялся допрос главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной по делу треш-стримера Аслана Дурдиева. Он обвиняется в угрозах убийством женщины.
Заседание проходит за закрытыми дверями, как сообщает судья Елена Сергеева, чтобы избежать разглашения сведений о частной жизни участников процесса. Мизулина утверждает, что не знает Дурдиева лично и не испытывает к нему неприязни.
Убийство троих лесников в Калужской области
64-летний Сергей Борисов, проживающий возле деревни Усохи, был обвинен в незаконной вырубке деревьев. На следующий день пятеро сотрудников Куйбышевского лесничества приехали к нему, но Борисов открыл огонь по ним из охотничьего ружья.
После этого Борисов сжег тела в служебном автомобиле, взял в заложники двух других лесников. Впоследствии они были освобождены. Перед прибытием полиции преступник покончил с собой.
ВС РФ освободили Новоелизаветовку
«Пятый канал» передает, что российские военные заявили об освобождении населенного пункта Новоелизаветовка на территории Донецкой Народной Республики. В ходе операции подразделения группировки войск «Центр» также нанесли удары по силам и технике ВСУ в нескольких районах, включая Андреевку и Новопавловку.
В результате боевых действий противник понес значительные потери. До 520 военнослужащих, один танк, семь боевых бронированных машин и другую технику, а также американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-37.
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