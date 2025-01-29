Самолет «Победы» подал сигнал о помощи в Каспийском море: причины и подробности происшествия

Самолет авиакомпании «Победа» подал сигнал бедствия, пролетая Каспийское море. Сработала пожарная сигнализация. Позже Boeing развернулся в аэропорт Астрахани, где благополучно сел. По предварительным данным, пожара не произошло. Подробнее об инциденте — в материале URA.RU.
Детали происшествия
29 января самолет Boeing-737, который принадлежит авиакомпании «Победа», подал сигнал бедствия. Это случилось, когда борт находился в небе над Каспийским морем. После сигнала судно еще некоторое время следовало маршруту, однако позже развернулось в аэропорт Астрахани.
Причины экстренной посадки
Позже стало известно, что на борту Boeing сработала пожарная сигнализация. По предварительной информации, пожара не произошло.
Один из пассажиров сообщил, что разворот в сторону моря произошел неожиданно. По его словам, после посадки самолет осмотрели и отправили на стоянку. Спустя время всех пассажиров отправили на паспортный контроль.
Что сейчас с самолетом и пассажирами
В аэропорт Астрахани, куда экстренно приземлился самолет, прибыли десятки машин скорой помощи и пожарных служб. Никто из туристов и членов экипажа не получил травм. Сейчас пассажиры временно размещены в здании аэропорта.
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