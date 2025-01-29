Лесоруб взял в заложники лесничих, убил их и покончил с собой: детали шокирующего ЧП в Калужской области

В Калужской области черный лесоруб Сергей Борисов застрелил троих лесников и двоих взял в заложники. Позже мужчина покончил с собой. Сейчас следователи изучают мотивы преступления Борисова, у которого имеется обширная криминальная история. Что известно об инциденте к этому часу — в материале URA.RU.
Подробности происшествия
Сергей Борисов незаконно вырубал деревья возле деревни Усохи, где проживал. Сотрудники Куйбышевского лесничества обнаружили правонарушение накануне вечером и установили личность виновного. Утром 29 января пятеро лесников приехали к Борисову, но последний открыл по ним огонь из охотничьего ружья.
Жертвы инцидента
Заместитель директора лесничества Алексей Агеев, водитель Геннадий Богачев и лесник Виктор Чугунов были убиты на месте, сообщает 112. Позже тела погибших Борисов сжег в служебном автомобиле.
Инженер Людмила Никитина и Дмитрий Агеев, сын убитого заместителя, были взяты в заложники и прикованы наручниками в доме нападавшего. Никитина смогла тайно вызвать полицию, но преступник покончил с собой до их прибытия.
Сейчас заложники освобождены и доставлены в больницу. Следователи пытаются установить мотивы жестокой расправы.
Личность Борисова
У 64-летнего Сергея Борисова оказалась обширная криминальная история, передает 112. Он был неоднократно судим за различные преступления, включая хулиганство, угрозы убийством и хранение оружия. В 2011 году в доме Борисова при обыске нашли большой арсенал оружия и боеприпасов, который, по его словам, он нашел в лесу.
Вместо того чтобы заплатить штраф за незаконную вырубку, он открыл огонь. Согласно информации от правоохранительных органов, оружие у Борисова было не зарегистрировано.
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