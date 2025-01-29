Норвегия усилит военное присутствие на границе с Россией

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Норвегия пересмотрит запрет на проведение военных учений у границ с РФ
Норвегия пересмотрит запрет на проведение военных учений у границ с РФ Фото:

Норвегия решила создать бригаду для усиления военного присутствия на границе с Россией. Об этом сообщил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде.

«Мы теперь создаем бригаду Финнмарка [в области Финнмарк, граничащей с РФ]», — заявил Эспен Барт Эйде. Его заявление цитирует газета VG.

Дипломат также анонсировал пересмотр запрета на военную активность рядом с российской границей, отметив, что Норвегия может начать действовать «в рамках принципов успокоения и устрашения». Речь идет о запрете на проведение учений НАТО восточнее 24-го меридиана восточной долготы.

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Норвегия решила создать бригаду для усиления военного присутствия на границе с Россией. Об этом сообщил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде. «Мы теперь создаем бригаду Финнмарка [в области Финнмарк, граничащей с РФ]», — заявил Эспен Барт Эйде. Его заявление цитирует газета VG. Дипломат также анонсировал пересмотр запрета на военную активность рядом с российской границей, отметив, что Норвегия может начать действовать «в рамках принципов успокоения и устрашения». Речь идет о запрете на проведение учений НАТО восточнее 24-го меридиана восточной долготы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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