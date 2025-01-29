Норвегия усилит военное присутствие на границе с Россией

Норвегия решила создать бригаду для усиления военного присутствия на границе с Россией. Об этом сообщил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде.
«Мы теперь создаем бригаду Финнмарка [в области Финнмарк, граничащей с РФ]», — заявил Эспен Барт Эйде. Его заявление цитирует газета VG.
Дипломат также анонсировал пересмотр запрета на военную активность рядом с российской границей, отметив, что Норвегия может начать действовать «в рамках принципов успокоения и устрашения». Речь идет о запрете на проведение учений НАТО восточнее 24-го меридиана восточной долготы.
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