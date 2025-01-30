В Свердловской области взлетели цены на продукты из минимального набора

Свердловскстат: говядина подорожала на 2,16% за неделю
© Служба новостей «URA.RU»
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Творог подорожал на 2,14% за неделю
Творог подорожал на 2,14% за неделю Фото:

В Свердловской области с 20 по 27 января выросли цены на говядину, творог, маргарин и некоторые другие продукты. Статистику опубликовал Свердловскстат. 

Так, на 27 января стоимость творога составила 493,49 рублей, тогда как еще неделю назад он в среднем стоил 483,15 рублей (+2,14%). Говядина подорожала на 2,16% — до 634 рублей в среднем. 

Среди подорожавших товаров оказались также: маргарин — до 271,31 рублей за килограмм в среднем (+1,71%), черный чай — до 1311,45 рублей (+1,47%), фруктово-ягодные консервы для детского питания — до 531,39 рублей в среднем (+1,26%), свинина — до 383,37 рублей (+1,12%).

Водка выросла в цене на 0,96%, и ее стоимость составила 787,65 рублей. Вареная колбаса стала стоить в среднем 565,41 рублей за килограмм (+0,82%), а сыр — 950,01 рублей за килограмм в среднем. 

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В Свердловской области с 20 по 27 января выросли цены на говядину, творог, маргарин и некоторые другие продукты. Статистику опубликовал Свердловскстат.  Так, на 27 января стоимость творога составила 493,49 рублей, тогда как еще неделю назад он в среднем стоил 483,15 рублей (+2,14%). Говядина подорожала на 2,16% — до 634 рублей в среднем.  Среди подорожавших товаров оказались также: маргарин — до 271,31 рублей за килограмм в среднем (+1,71%), черный чай — до 1311,45 рублей (+1,47%), фруктово-ягодные консервы для детского питания — до 531,39 рублей в среднем (+1,26%), свинина — до 383,37 рублей (+1,12%). Водка выросла в цене на 0,96%, и ее стоимость составила 787,65 рублей. Вареная колбаса стала стоить в среднем 565,41 рублей за килограмм (+0,82%), а сыр — 950,01 рублей за килограмм в среднем. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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