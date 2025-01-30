В Свердловской области взлетели цены на продукты из минимального набора

В Свердловской области с 20 по 27 января выросли цены на говядину, творог, маргарин и некоторые другие продукты. Статистику опубликовал Свердловскстат.
Так, на 27 января стоимость творога составила 493,49 рублей, тогда как еще неделю назад он в среднем стоил 483,15 рублей (+2,14%). Говядина подорожала на 2,16% — до 634 рублей в среднем.
Среди подорожавших товаров оказались также: маргарин — до 271,31 рублей за килограмм в среднем (+1,71%), черный чай — до 1311,45 рублей (+1,47%), фруктово-ягодные консервы для детского питания — до 531,39 рублей в среднем (+1,26%), свинина — до 383,37 рублей (+1,12%).
Водка выросла в цене на 0,96%, и ее стоимость составила 787,65 рублей. Вареная колбаса стала стоить в среднем 565,41 рублей за килограмм (+0,82%), а сыр — 950,01 рублей за килограмм в среднем.
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