В Екатеринбурге священников просят покупать билеты на концерт стоимостью 300 рублей, посвященный юбилею епархии. Вырученные средства должны пойти на помощь участникам СВО. Этим поделился в своем telegram-канале бывший ответственный редактор «Журнала Московской патриархии» Сергей Чапнин.
«По благословению митрополита [Екатеринбургского и Верхотурского] Евгения [Кульберга] состоится концерт в честь юбилея епархии. ... Мероприятие состоится 11 февраля в 19:00 в Театре эстрады (ул. 8 Марта, 15). Стоимость билетов 300 рублей. Собранные деньги пойдут на помощь воинам в зоне СВО. Благочинием выкуплено [замазано] билетов. Прошу вас, уважаемые отцы забронировать и забрать билеты», — говорится в сообщении на скриншоте.
На нем также указано, что группа приходов уже выкупила некоторое количество билетов, остальным рекомендуется присоединиться. По словам Чапнина, выкуп билетов благочинием обозначает, что вне зависимости от того, купят ли прихожане билеты, расходы придется покрыть настоятелям и епархия получит прибыль при любом исходе. «Знаю, что десятки православных принципиально отказываются покупать билеты, так как не хотят финансировать СВО еще и таким способом», — добавил он.
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