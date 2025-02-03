03 февраля 2025

В Челябинске построят четыре новые и реконструируют две старые дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Успешная реализация планов в 2025 году позволит улучшить качество жизни челябинцев
Успешная реализация планов в 2025 году позволит улучшить качество жизни челябинцев Фото:

В Челябинске в 2025 году планируется построить четыре новых дороги, а также реконструировать и сделать капитальный ремонт двух старых дорогах в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщила пресс-служба администрации города. 

«По национальному проекту „Инфраструктура для жизни“<...> ожидается строительство четырех новых объектов, реконструкция и капитальный ремонт двух объектов», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале. Всего в городе в 2025 году в рамках реализации трех нацпроектов планируется направить 2,4 миллиарда рублей. Помимо нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будут реализованы проекты «Молодежь и дети» и «Семья». 

Всего в Челябинской области в 2025 обновят 172 километра дорог в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который сменил нацпроект «Безопасные качественные дороги». В частности, планируется строительство дороги «Поселок Красное поле — поселок Полетаево», которая станет частью «малого обхода» Челябинска. 

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В Челябинске в 2025 году планируется построить четыре новых дороги, а также реконструировать и сделать капитальный ремонт двух старых дорогах в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщила пресс-служба администрации города.  «По национальному проекту „Инфраструктура для жизни“<...> ожидается строительство четырех новых объектов, реконструкция и капитальный ремонт двух объектов», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале. Всего в городе в 2025 году в рамках реализации трех нацпроектов планируется направить 2,4 миллиарда рублей. Помимо нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будут реализованы проекты «Молодежь и дети» и «Семья».  Всего в Челябинской области в 2025 обновят 172 километра дорог в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который сменил нацпроект «Безопасные качественные дороги». В частности, планируется строительство дороги «Поселок Красное поле — поселок Полетаево», которая станет частью «малого обхода» Челябинска. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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