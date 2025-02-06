В Свердловской области взлетели цены на молочку. Инфографика

В Свердловской области подорожали творог и молоко
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Молоко подорожало до 88,37 рубля в среднем
Молоко подорожало до 88,37 рубля в среднем Фото:

В Свердловской области за неделю подорожали молоко, творог и сыр. Актуальные данные приводит Свердловскстат. 

Так, на 3 февраля творог стал стоить 499,78 рублей за килограмм вместо 493,49 рублей. Ультрапастеризованное молоко подорожало до 120,02 рублей, а твердый сыр — до 956,56 рублей в среднем за килограмм. 

Наиболее заметно подешевела сметана (-1,01%) до 343,23 рублей. Тогда как 27 января средняя стоимость составляла 346,71 рублей. Цена на сливочное масло упала до 1186,31 рублей (неделю ранее оно стоило 1191,60 рублей в среднем). В список подорожавших вошли также водка (+0,95%), пшеничный хлеб (+0,49%) и некоторые другие продукты. 

Цены на сливочное масло начали снижаться
Цены на сливочное масло начали снижаться
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В Свердловской области за неделю подорожали молоко, творог и сыр. Актуальные данные приводит Свердловскстат.  Так, на 3 февраля творог стал стоить 499,78 рублей за килограмм вместо 493,49 рублей. Ультрапастеризованное молоко подорожало до 120,02 рублей, а твердый сыр — до 956,56 рублей в среднем за килограмм.  Наиболее заметно подешевела сметана (-1,01%) до 343,23 рублей. Тогда как 27 января средняя стоимость составляла 346,71 рублей. Цена на сливочное масло упала до 1186,31 рублей (неделю ранее оно стоило 1191,60 рублей в среднем). В список подорожавших вошли также водка (+0,95%), пшеничный хлеб (+0,49%) и некоторые другие продукты. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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