В Свердловской области за неделю подорожали молоко, творог и сыр. Актуальные данные приводит Свердловскстат.
Так, на 3 февраля творог стал стоить 499,78 рублей за килограмм вместо 493,49 рублей. Ультрапастеризованное молоко подорожало до 120,02 рублей, а твердый сыр — до 956,56 рублей в среднем за килограмм.
Наиболее заметно подешевела сметана (-1,01%) до 343,23 рублей. Тогда как 27 января средняя стоимость составляла 346,71 рублей. Цена на сливочное масло упала до 1186,31 рублей (неделю ранее оно стоило 1191,60 рублей в среднем). В список подорожавших вошли также водка (+0,95%), пшеничный хлеб (+0,49%) и некоторые другие продукты.
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