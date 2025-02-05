05 февраля 2025

В Чердыни Пермского края автобусные кассы превратили в фотогалерею. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Чердынь теперь приятнее приезжать на автобусе
В Чердынь теперь приятнее приезжать на автобусе Фото:

На севере Пермского края в городе Чердыни торжественно открыли помещение касс по продаже автобусных билетов. Церемонию с перерезанием красной ленточки возглавила глава округа Анна Батагова. Внутри кассового пункта разместили буфет, зал ожидания и даже фотогалерею.

«Это значимое достижение для всех нас. Новое помещение кассового пункта теплое, светлое и комфортное, здесь жители и гости нашего округа могут дожидаться своего транспорта, для этого здесь созданы все условия — удобные диванчики, касса, буфет, информационное табло, телевизор, комната матери и ребенка, туалетные комнаты. Созданы условия для маломобильных групп населения. И даже для фотовыставки здесь нашлось место», — написала Батагова в соцсети «ВКонтакте».

Чердынь — столица муниципального округа. Через город проходит ряд муниципальных и межмуниципальных маршрутов, которыми ежедневно пользуются более 350 человек. Чердынь также популярна у туристов не только Прикамья, но и всей России. Ранее URA.RU рассказывало о музейном комплексе города

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На севере Пермского края в городе Чердыни торжественно открыли помещение касс по продаже автобусных билетов. Церемонию с перерезанием красной ленточки возглавила глава округа Анна Батагова. Внутри кассового пункта разместили буфет, зал ожидания и даже фотогалерею. «Это значимое достижение для всех нас. Новое помещение кассового пункта теплое, светлое и комфортное, здесь жители и гости нашего округа могут дожидаться своего транспорта, для этого здесь созданы все условия — удобные диванчики, касса, буфет, информационное табло, телевизор, комната матери и ребенка, туалетные комнаты. Созданы условия для маломобильных групп населения. И даже для фотовыставки здесь нашлось место», — написала Батагова в соцсети «ВКонтакте». Чердынь — столица муниципального округа. Через город проходит ряд муниципальных и межмуниципальных маршрутов, которыми ежедневно пользуются более 350 человек. Чердынь также популярна у туристов не только Прикамья, но и всей России. Ранее URA.RU рассказывало о музейном комплексе города. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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