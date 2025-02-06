Автозавод из Миасса запустит сборку машин в Эфиопии

Автозавод из Миасса (Челябинская область) запустит сборку автомобилей в Эфиопии. Представители предприятия начали контакты с африканскими партнерами.
«Автозаводы „Урал“ и „УАЗ“ планируют прийти к созданию сборочных производств в Эфиопии. Представители российских автопроизводителей уже посетили республику и начали контактировать с партнерами», — заявил ТАСС со ссылкой на посла Эфиопии в Москве Генет Тешоме Джирру.
Заводы организуют процесс постепенно, как сказал посол, шаг за шагом. Дипломат высказал мнение, что совместная работа приведет к сборке автомобилей или даже полному циклу производства в Африке.
При подготовке материала URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу автозавода. Ответ будет опубликован по мере поступления.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!