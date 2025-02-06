Автозавод из Миасса запустит сборку машин в Эфиопии

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Автозавод «Урал» ведет переговоры о запуске сборки автомобилей в Африке
Автозавод «Урал» ведет переговоры о запуске сборки автомобилей в Африке Фото:

Автозавод из Миасса (Челябинская область) запустит сборку автомобилей в Эфиопии. Представители предприятия начали контакты с африканскими партнерами.

«Автозаводы „Урал“ и „УАЗ“ планируют прийти к созданию сборочных производств в Эфиопии. Представители российских автопроизводителей уже посетили республику и начали контактировать с партнерами», — заявил ТАСС со ссылкой на посла Эфиопии в Москве Генет Тешоме Джирру.

Заводы организуют процесс постепенно, как сказал посол, шаг за шагом. Дипломат высказал мнение, что совместная работа приведет к сборке автомобилей или даже полному циклу производства в Африке.

При подготовке материала URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу автозавода. Ответ будет опубликован по мере поступления.

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Автозавод из Миасса (Челябинская область) запустит сборку автомобилей в Эфиопии. Представители предприятия начали контакты с африканскими партнерами. «Автозаводы „Урал“ и „УАЗ“ планируют прийти к созданию сборочных производств в Эфиопии. Представители российских автопроизводителей уже посетили республику и начали контактировать с партнерами», — заявил ТАСС со ссылкой на посла Эфиопии в Москве Генет Тешоме Джирру. Заводы организуют процесс постепенно, как сказал посол, шаг за шагом. Дипломат высказал мнение, что совместная работа приведет к сборке автомобилей или даже полному циклу производства в Африке. При подготовке материала URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу автозавода. Ответ будет опубликован по мере поступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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