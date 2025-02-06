06 февраля 2025

Ямальские спасатели объявили о сборе груза для бойцов на СВО. Фото

Сотрудники МЧС России по ЯНАО собирают груз для ямальских бойцов на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Гуманитарный груз отправят из Ямала в феврале (архивное фото)
Гуманитарный груз отправят из Ямала в феврале (архивное фото) Фото:

Сотрудники МЧС России по ЯНАО собирают гуманитарный груз для бойцов ямальских подразделений «Росомаха», «Ямал» и «Кедр». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«На базе всех пожарно-спасательных отрядов созданы пункты сбора гуманитарной помощи, сбор продолжается, а отправка планируется в феврале», — рассказали в официальном telegram-канале МЧС ЯНАО. Груз доставят грузовиком окружного ГУ МЧС.

Ранее в Новом Уренгое (ЯНАО) вручили медали за волонтерство троим жителям. Высокие награды вручал мэр города Антон Колодин.

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Сотрудники МЧС России по ЯНАО собирают гуманитарный груз для бойцов ямальских подразделений «Росомаха», «Ямал» и «Кедр». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «На базе всех пожарно-спасательных отрядов созданы пункты сбора гуманитарной помощи, сбор продолжается, а отправка планируется в феврале», — рассказали в официальном telegram-канале МЧС ЯНАО. Груз доставят грузовиком окружного ГУ МЧС. Ранее в Новом Уренгое (ЯНАО) вручили медали за волонтерство троим жителям. Высокие награды вручал мэр города Антон Колодин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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