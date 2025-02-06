Гуманитарный груз отправят из Ямала в феврале (архивное фото)
Сотрудники МЧС России по ЯНАО собирают гуманитарный груз для бойцов ямальских подразделений «Росомаха», «Ямал» и «Кедр». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«На базе всех пожарно-спасательных отрядов созданы пункты сбора гуманитарной помощи, сбор продолжается, а отправка планируется в феврале», — рассказали в официальном telegram-канале МЧС ЯНАО. Груз доставят грузовиком окружного ГУ МЧС.
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