Что ни день, то пробка: тюменцы встали в километровый затор на Московском тракте

Пробки в городе оцениваются на три балла, в то время как Московский тракт остается парализованным
В Тюмени на Московском тракте образовалась километровая пробка. Данные об этом отражены на сервисе 2ГИС. Судя по комментариям жителей, заторы в этой части города образуются ежедневно.
«Что ни день, то пробка на Московском тракте», — такой комментарий оставили горожане на сервисе 2 ГИС. При этом заторы в Тюмени оцениваются на три балла из десяти.
Пробки также отмечены на Червишевском тракте и на улице Федюнинского. При этом на последней, судя по карте 2ГИС, зафиксировано два ДТП.
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