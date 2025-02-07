Что ни день, то пробка: тюменцы встали в километровый затор на Московском тракте

В Тюмени на Московском тракте образовалась километровая пробка
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Пробки в городе оцениваются на три балла, в то время как Московский тракт остается парализованным
Пробки в городе оцениваются на три балла, в то время как Московский тракт остается парализованным Фото:

В Тюмени на Московском тракте образовалась километровая пробка. Данные об этом отражены на сервисе 2ГИС. Судя по комментариям жителей, заторы в этой части города образуются ежедневно.

«Что ни день, то пробка на Московском тракте», — такой комментарий оставили горожане на сервисе 2 ГИС. При этом заторы в Тюмени оцениваются на три балла из десяти.

Пробки также отмечены на Червишевском тракте и на улице Федюнинского. При этом на последней, судя по карте 2ГИС, зафиксировано два ДТП.

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В Тюмени на Московском тракте образовалась километровая пробка. Данные об этом отражены на сервисе 2ГИС. Судя по комментариям жителей, заторы в этой части города образуются ежедневно. «Что ни день, то пробка на Московском тракте», — такой комментарий оставили горожане на сервисе 2 ГИС. При этом заторы в Тюмени оцениваются на три балла из десяти. Пробки также отмечены на Червишевском тракте и на улице Федюнинского. При этом на последней, судя по карте 2ГИС, зафиксировано два ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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