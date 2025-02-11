В Тюмени за 30 тысяч рублей продают самый дешевый автомобиль. Фото

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Автомобиль не был в ДТП и не имеет повреждений
Автомобиль не был в ДТП и не имеет повреждений Фото:

В Тюмени на продажу выставлен автомобиль ВАЗ 2105. На сайте бесплатных объявлений это самая дешевая машина в городе, доступная к покупке. Лот оценивают в 32 900 рублей.

«Автомобиль в одних руках с 2007 года. На полном ходу. Два комплекта резины», — говорится в тексте объявления. Продавец уверяет, что машина не ржавая, и имеет лишь незначительные повреждения.

В объявлении также сказано, что пробег автомобиля составляет 112 тысяч километров. Машина с механической коробкой передач и не участвовала в ДТП. 

Машина, как уверяет продавец, находится на ходу
Машина, как уверяет продавец, находится на ходу
Фото:

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В Тюмени на продажу выставлен автомобиль ВАЗ 2105. На сайте бесплатных объявлений это самая дешевая машина в городе, доступная к покупке. Лот оценивают в 32 900 рублей. «Автомобиль в одних руках с 2007 года. На полном ходу. Два комплекта резины», — говорится в тексте объявления. Продавец уверяет, что машина не ржавая, и имеет лишь незначительные повреждения. В объявлении также сказано, что пробег автомобиля составляет 112 тысяч километров. Машина с механической коробкой передач и не участвовала в ДТП. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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