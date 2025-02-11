Автомобиль не был в ДТП и не имеет повреждений
В Тюмени на продажу выставлен автомобиль ВАЗ 2105. На сайте бесплатных объявлений это самая дешевая машина в городе, доступная к покупке. Лот оценивают в 32 900 рублей.
«Автомобиль в одних руках с 2007 года. На полном ходу. Два комплекта резины», — говорится в тексте объявления. Продавец уверяет, что машина не ржавая, и имеет лишь незначительные повреждения.
В объявлении также сказано, что пробег автомобиля составляет 112 тысяч километров. Машина с механической коробкой передач и не участвовала в ДТП.
Машина, как уверяет продавец, находится на ходу
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