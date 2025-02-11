Фонд, собирающий с пермяков взносы на капремонт, ищет банк для размещения миллиардов рублей

Фонд капремонта Пермского края намерен разместить в банках почти 9 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Средства фонда будут храниться на счетах кредитных организаций в течение 30 дней
Средства фонда будут храниться на счетах кредитных организаций в течение 30 дней Фото:

Фонд капремонта Пермского края ищет банки для размещения денег, собранных фондом от собственников жилых помещений. Извещения о проведении конкурсов по отбору кредитных организаций размещены на сайте организации. В документах указано, что фонд намерен разместить в общей сложности 8,9 млрд рублей.

«Предмет конкурса: отбор российской кредитной организации для размещения временно свободных средств фонда, формируемого на счете некоммерческой организацией „Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае“ на условиях договора банковского вклада (депозита). Сумма средств, подлежащих размещению в рамках договора: 5 000 000 000 (пять миллиардов рублей», — сказано в извещении.

Средства планируются к размещению на срок 30 календарных дней. Срок подачи заявок от банков истекает 24 февраля. Предлагаемая банками процентная ставка должна составлять не менее 90% от ключевой ставки ЦБ [по данным на 11 февраля 2025 года — 21%]. Помимо этого, фонд капремонта Прикамья намерен разместить 3,9 млрд рублей также на 30 дней. Заявки от кредитных организаций принимались до 13 января.

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Фонд капремонта Пермского края ищет банки для размещения денег, собранных фондом от собственников жилых помещений. Извещения о проведении конкурсов по отбору кредитных организаций размещены на сайте организации. В документах указано, что фонд намерен разместить в общей сложности 8,9 млрд рублей. «Предмет конкурса: отбор российской кредитной организации для размещения временно свободных средств фонда, формируемого на счете некоммерческой организацией „Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае“ на условиях договора банковского вклада (депозита). Сумма средств, подлежащих размещению в рамках договора: 5 000 000 000 (пять миллиардов рублей», — сказано в извещении. Средства планируются к размещению на срок 30 календарных дней. Срок подачи заявок от банков истекает 24 февраля. Предлагаемая банками процентная ставка должна составлять не менее 90% от ключевой ставки ЦБ [по данным на 11 февраля 2025 года — 21%]. Помимо этого, фонд капремонта Прикамья намерен разместить 3,9 млрд рублей также на 30 дней. Заявки от кредитных организаций принимались до 13 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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