Фонд, собирающий с пермяков взносы на капремонт, ищет банк для размещения миллиардов рублей

Фонд капремонта Пермского края ищет банки для размещения денег, собранных фондом от собственников жилых помещений. Извещения о проведении конкурсов по отбору кредитных организаций размещены на сайте организации. В документах указано, что фонд намерен разместить в общей сложности 8,9 млрд рублей.
«Предмет конкурса: отбор российской кредитной организации для размещения временно свободных средств фонда, формируемого на счете некоммерческой организацией „Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае“ на условиях договора банковского вклада (депозита). Сумма средств, подлежащих размещению в рамках договора: 5 000 000 000 (пять миллиардов рублей», — сказано в извещении.
Средства планируются к размещению на срок 30 календарных дней. Срок подачи заявок от банков истекает 24 февраля. Предлагаемая банками процентная ставка должна составлять не менее 90% от ключевой ставки ЦБ [по данным на 11 февраля 2025 года — 21%]. Помимо этого, фонд капремонта Прикамья намерен разместить 3,9 млрд рублей также на 30 дней. Заявки от кредитных организаций принимались до 13 января.
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