В ЧелГУ уточнили детали проекта нового бассейна на северо-западе

В Челябинске в ЧелГУ рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом (ФОК) построят 25-метровый бассейн, рассчитанный на четыре дорожки. Его возведут в отдельно стоящем здании, сообщили в пресс-службе ЧелГУ.
«Строительство бассейна предполагается рядом со зданием ФОКа, в отдельном корпусе. Объект рассчитан на четыре дорожки по 25 метров», — сообщили в пресс-службе.
Как отметили в пресс-службе, есть вероятность того, что в бассейне смогут заниматься не только студенты, но и все челябинцы по коммерческим абонементам. О сроках строительства станет известно, когда определится финансирование, которое на данный момент не определено. Пока в университете планируют отреставрировать фасады здания главного корпуса ЧелГУ.
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