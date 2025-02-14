В ЧелГУ уточнили детали проекта нового бассейна на северо-западе

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Бассейн построят в отдельно стоящем здании рядом с ФОК
Бассейн построят в отдельно стоящем здании рядом с ФОК Фото:

В Челябинске в ЧелГУ рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом (ФОК) построят 25-метровый бассейн, рассчитанный на четыре дорожки. Его возведут в отдельно стоящем здании, сообщили в пресс-службе ЧелГУ.

«Строительство бассейна предполагается рядом со зданием ФОКа, в отдельном корпусе. Объект рассчитан на четыре дорожки по 25 метров», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, есть вероятность того, что в бассейне смогут заниматься не только студенты, но и все челябинцы по коммерческим абонементам. О сроках строительства станет известно, когда определится финансирование, которое на данный момент не определено. Пока в университете планируют отреставрировать фасады здания главного корпуса ЧелГУ.

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В Челябинске в ЧелГУ рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом (ФОК) построят 25-метровый бассейн, рассчитанный на четыре дорожки. Его возведут в отдельно стоящем здании, сообщили в пресс-службе ЧелГУ. «Строительство бассейна предполагается рядом со зданием ФОКа, в отдельном корпусе. Объект рассчитан на четыре дорожки по 25 метров», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе, есть вероятность того, что в бассейне смогут заниматься не только студенты, но и все челябинцы по коммерческим абонементам. О сроках строительства станет известно, когда определится финансирование, которое на данный момент не определено. Пока в университете планируют отреставрировать фасады здания главного корпуса ЧелГУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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