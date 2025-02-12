Текслер назвал города, провалившие диспансеризацию в Челябинской области

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Алексей Текслер озвучил муниципалитеты, отстающие по диспансеризации. Фото архивное
Алексей Текслер озвучил муниципалитеты, отстающие по диспансеризации. Фото архивное Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел областное совещание с главами муниципалитетов и членами правительства региона. Как сообщили, в пресс-службе правительства региона, наряду с другими важными темами был поднят вопрос диспансеризации.

«Алексей Текслер отметил положительную динамику диспансеризации в ряде муниципальных образований. Это Сосновский и Октябрьский районы, Южноуральск, Копейск и Пласт. Также глава региона указал на отставание других — Каслинский, Катав-Ивановский, Красноармейский, Нязепетровский районы, Усть-Катав и Снежинск», — сообщили в пресс-службе.

В планах охватить осмотрами за год почти три миллиона человек. Как отметил губернатор, необходимо равномерно распределять нагрузку на врачей и грамотно планировать диспансеризацию.

Диспансеризация призвана на ранней стадии выявить возможные заболевания, чтобы предотвратить их дальнейшее развитие. Люди до 40 лет проходят диспансеризацию раз в три года, после 40 лет — ежегодно. Диспансеризация проводится в поликлинике, к которой прикреплен владелец полиса обязательного медстрахования.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел областное совещание с главами муниципалитетов и членами правительства региона. Как сообщили, в пресс-службе правительства региона, наряду с другими важными темами был поднят вопрос диспансеризации. «Алексей Текслер отметил положительную динамику диспансеризации в ряде муниципальных образований. Это Сосновский и Октябрьский районы, Южноуральск, Копейск и Пласт. Также глава региона указал на отставание других — Каслинский, Катав-Ивановский, Красноармейский, Нязепетровский районы, Усть-Катав и Снежинск», — сообщили в пресс-службе. В планах охватить осмотрами за год почти три миллиона человек. Как отметил губернатор, необходимо равномерно распределять нагрузку на врачей и грамотно планировать диспансеризацию. Диспансеризация призвана на ранней стадии выявить возможные заболевания, чтобы предотвратить их дальнейшее развитие. Люди до 40 лет проходят диспансеризацию раз в три года, после 40 лет — ежегодно. Диспансеризация проводится в поликлинике, к которой прикреплен владелец полиса обязательного медстрахования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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