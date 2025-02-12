Текслер назвал города, провалившие диспансеризацию в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел областное совещание с главами муниципалитетов и членами правительства региона. Как сообщили, в пресс-службе правительства региона, наряду с другими важными темами был поднят вопрос диспансеризации.
«Алексей Текслер отметил положительную динамику диспансеризации в ряде муниципальных образований. Это Сосновский и Октябрьский районы, Южноуральск, Копейск и Пласт. Также глава региона указал на отставание других — Каслинский, Катав-Ивановский, Красноармейский, Нязепетровский районы, Усть-Катав и Снежинск», — сообщили в пресс-службе.
В планах охватить осмотрами за год почти три миллиона человек. Как отметил губернатор, необходимо равномерно распределять нагрузку на врачей и грамотно планировать диспансеризацию.
Диспансеризация призвана на ранней стадии выявить возможные заболевания, чтобы предотвратить их дальнейшее развитие. Люди до 40 лет проходят диспансеризацию раз в три года, после 40 лет — ежегодно. Диспансеризация проводится в поликлинике, к которой прикреплен владелец полиса обязательного медстрахования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!