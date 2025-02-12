В Екатеринбурге открыли выставку «Мир сюрреализма» с работами Дали и Магритта

Литография «Любовники» (справа) известна поклонникам сюрреализма Фото: Екатерина Крылова © URA.RU

Международный центр искусств «Главный проспект» привез в Екатеринбург работы известных сюрреалистов — Сальвадора Дали, Рене Магритта, Жоана Миро, Франсиско Гойя. Эта крупнейшая выставка в России с уникальными работами за десятки млн долларов (как например «Империя огней» за 34, 9 млн долларов) заняла все выставочные залы галереи. На уникальную экспозицию заглянуло URA.RU.

«Мир сюрреализма» посвящен 100-летию художественного направления, которое было популярно в XX веке. На выставке представлено более 600 оригинальных работ — это живопись, графика и скульптура. Одним из самых ярких представителей сюрреализма считается испанец Сальвадор Дали, в экспозиции посетители увидят полную серию «Далинианские лошади», она занимает весь зал на первом этаже, «Дон Кихот», «Библию», «Знаки зодиака». Также есть единственная в России серия «Божественная комедия» и «Человеческие пороки» с ограничением 18+.

У бельгийского художника Рене Магрита, известность которому принесли его полные загадок картины, представлено более 30 оригинальных работ, среди самых известных «Сын человеческий», «Любовники», «Учитель», «Это не яблоко», «Империя огней», «Напрасный труд», «Плагиат» и другие. Еще гости смогут познакомиться с 30 литографиями Жоана Миро, серией «Капричос» испанского гения Франциска Гойя, скульптурами пермяка Алексея Залазаева и работами челябинского монументалиста Константина Фокина.

Для размещения картин Фокина даже пришлось заказывать строительный кран, признаются представители «Главного проспекта». «Работы слишком большие, их технически нельзя внести по лестницам, можно только через крышу или окно. Поэтому тоже для нас это было приключением», — говорит Екатерина Худякова, специалист по связям с общественностью галереи.

Выставка «Мир сюрреализма» официально откроется 13 февраля. Ее можно посетить в течение трех месяцев.

Последний раз Франсиско Гойя, Сальвадора Дали и Жоана Миро екатеринбуржцам показывали в 2023 году. Тогда работы художников представляли в рамках экспозиции «Великие испанцы».