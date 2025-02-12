Пермский институт культуры ищет подрядчика для ремонта здания

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Здание отремонтируют до ноября 2026 года
Здание отремонтируют до ноября 2026 года Фото:

Пермский институт культуры объявил конкурс на поиск подрядчика для выполнения капитального ремонта здания. На это выделено 159,3 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

«Объект закупки: выполнение работ по капитальному ремонту здания учебного корпуса № 2, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Советская, д. 102. Необходимо сделать общестроительные работы, отремонтировать отопление, вентиляцию, водоснабжение, канализацию, электроснабжение и провести благоустройство территории», — сказано в конкурсной документации.

На выполнение всех работ подрядчику дается больше года. Завершить ремонт необходимо до ноября 2026 года. Заявки на конкурс можно подать до 3 марта, а победитель будет известен 6 марта.

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Пермский институт культуры объявил конкурс на поиск подрядчика для выполнения капитального ремонта здания. На это выделено 159,3 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок. «Объект закупки: выполнение работ по капитальному ремонту здания учебного корпуса № 2, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Советская, д. 102. Необходимо сделать общестроительные работы, отремонтировать отопление, вентиляцию, водоснабжение, канализацию, электроснабжение и провести благоустройство территории», — сказано в конкурсной документации. На выполнение всех работ подрядчику дается больше года. Завершить ремонт необходимо до ноября 2026 года. Заявки на конкурс можно подать до 3 марта, а победитель будет известен 6 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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