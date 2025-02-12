Пермский институт культуры объявил конкурс на поиск подрядчика для выполнения капитального ремонта здания. На это выделено 159,3 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.
«Объект закупки: выполнение работ по капитальному ремонту здания учебного корпуса № 2, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Советская, д. 102. Необходимо сделать общестроительные работы, отремонтировать отопление, вентиляцию, водоснабжение, канализацию, электроснабжение и провести благоустройство территории», — сказано в конкурсной документации.
На выполнение всех работ подрядчику дается больше года. Завершить ремонт необходимо до ноября 2026 года. Заявки на конкурс можно подать до 3 марта, а победитель будет известен 6 марта.
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