В Березовском (Свердловская область) жители многоквартирника на Толбухина, 11 третий раз становятся заложниками пожара. Неизвестные поджигают шины прямо в подъезде. Из-за едкого дома невозможно эвакуироваться по лестничной клетке, поэтому людям приходится спасаться на балконах. Об этом сообщают очевидцы.
«В копоти и стены нескольких лестничных пролетов. Кроме того, весь капитальный ремонт системы электроснабжения, который недавно прошел в этом доме, полностью испорчен. От пожара повреждены электрощиты и кабель-каналы, в которые были убраны провода провайдеров. Жителям теперь придётся всё это отмывать», — говорится в сообщении telegram-канала «Сила Березовского в людях».
По словам очевидцев, это уже третий поджог за месяц. Собственники уже написали заявление в полицию и планируют обратиться в генпрокуратуру.
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