12 февраля 2025

В Березовском неизвестные третий раз за месяц поджигают подъезд. Фото

В Березовском третий раз за месяц загорелся подъезд жилого дома
© Служба новостей «URA.RU»
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В подъезде горели покрышки
В подъезде горели покрышки Фото:

В Березовском (Свердловская область) жители многоквартирника на Толбухина, 11 третий раз становятся заложниками пожара. Неизвестные поджигают шины прямо в подъезде. Из-за едкого дома невозможно эвакуироваться по лестничной клетке, поэтому людям приходится спасаться на балконах. Об этом сообщают очевидцы.

«В копоти и стены нескольких лестничных пролетов. Кроме того, весь капитальный ремонт системы электроснабжения, который недавно прошел в этом доме, полностью испорчен. От пожара повреждены электрощиты и кабель-каналы, в которые были убраны провода провайдеров. Жителям теперь придётся всё это отмывать», — говорится в сообщении telegram-канала «Сила Березовского в людях».

По словам очевидцев, это уже третий поджог за месяц. Собственники уже написали заявление в полицию и планируют обратиться в генпрокуратуру.

Из-за пожара все стены в копоти
Из-за пожара все стены в копоти
Фото:
Испорчены вещи жильцов
Испорчены вещи жильцов
Фото:
В подъезде горели автомобильные шины
В подъезде горели автомобильные шины
Фото:

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В Березовском (Свердловская область) жители многоквартирника на Толбухина, 11 третий раз становятся заложниками пожара. Неизвестные поджигают шины прямо в подъезде. Из-за едкого дома невозможно эвакуироваться по лестничной клетке, поэтому людям приходится спасаться на балконах. Об этом сообщают очевидцы. «В копоти и стены нескольких лестничных пролетов. Кроме того, весь капитальный ремонт системы электроснабжения, который недавно прошел в этом доме, полностью испорчен. От пожара повреждены электрощиты и кабель-каналы, в которые были убраны провода провайдеров. Жителям теперь придётся всё это отмывать», — говорится в сообщении telegram-канала «Сила Березовского в людях». По словам очевидцев, это уже третий поджог за месяц. Собственники уже написали заявление в полицию и планируют обратиться в генпрокуратуру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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