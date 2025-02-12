12 февраля 2025

Свердловчанин нажился на горе родных бойцов СВО, пропавших без вести

Свердловчанин обманул родных пропавших без вести бойцов СВО на 500 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенник скидывал вредоносный файл и получал доступ к счетам людей Фото:

20-летний свердловчанин обманул на 500 тысяч рублей родных бойцов СВО, пропавших без вести, отправляя им вирусные файлы. Об этом сообщает федеральное управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

«Установлено, что злоумышленник распространял вирусы через Telegram, маскируя их под „списки пропавших без вести“ в зоне СВО. Родственники, потерявшие связь со своими близкими, надеясь на помощь, сами устанавливали вредоносные программы. Ущерб превысил 500 тысяч рублей, пострадали минимум 12 человек. В ходе следствия вина мошенника была убедительно доказана», — рассказали в пресс-службе.

Кроме этого, мошенник искал объявления о пропаже телефонов, связывался с пострадавшими и предлагал им скачать приложение, которое поможет найти вещь. На деле приложение было вредоносным. Так, свердловчанину удалось обмануть пенсионерку и вывести незаметно с ее счета около 24 тысяч рублей.

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20-летний свердловчанин обманул на 500 тысяч рублей родных бойцов СВО, пропавших без вести, отправляя им вирусные файлы. Об этом сообщает федеральное управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий. «Установлено, что злоумышленник распространял вирусы через Telegram, маскируя их под „списки пропавших без вести“ в зоне СВО. Родственники, потерявшие связь со своими близкими, надеясь на помощь, сами устанавливали вредоносные программы. Ущерб превысил 500 тысяч рублей, пострадали минимум 12 человек. В ходе следствия вина мошенника была убедительно доказана», — рассказали в пресс-службе. Кроме этого, мошенник искал объявления о пропаже телефонов, связывался с пострадавшими и предлагал им скачать приложение, которое поможет найти вещь. На деле приложение было вредоносным. Так, свердловчанину удалось обмануть пенсионерку и вывести незаметно с ее счета около 24 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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