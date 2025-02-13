Медведев: время «старой девы» Европы прошло

Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа без согласования с Европой показывает, что «ее время прошло». Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
«Холодная старая дева Европа обезумела от ревности и ярости. Ее не предупредили о звонке... Время Европы прошло. Она слаба, уродлива и бесполезна», — написал Медведев в соцсети Х.
Ранее Путин в ходе разговора с Трампом согласился, что украинский конфликт можно завершить с помощью переговоров. В свою очередь президент США также высказался за скорейшую остановку боевых действий. Об этом писал RT.
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