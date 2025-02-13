Медведев: время «старой девы» Европы прошло

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Медведев назвал Европу «старой девой»
Медведев назвал Европу «старой девой» Фото:
новость из сюжета
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Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа без согласования с Европой показывает, что «ее время прошло». Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Холодная старая дева Европа обезумела от ревности и ярости. Ее не предупредили о звонке... Время Европы прошло. Она слаба, уродлива и бесполезна», — написал Медведев в соцсети Х. 

Ранее Путин в ходе разговора с Трампом согласился, что украинский конфликт можно завершить с помощью переговоров. В свою очередь президент США также высказался за скорейшую остановку боевых действий. Об этом писал RT.

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Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа без согласования с Европой показывает, что «ее время прошло». Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «Холодная старая дева Европа обезумела от ревности и ярости. Ее не предупредили о звонке... Время Европы прошло. Она слаба, уродлива и бесполезна», — написал Медведев в соцсети Х.  Ранее Путин в ходе разговора с Трампом согласился, что украинский конфликт можно завершить с помощью переговоров. В свою очередь президент США также высказался за скорейшую остановку боевых действий. Об этом писал RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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