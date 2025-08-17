Рогов заявил, что встреча Путина и Трампа загнала Зеленского в угол

Рогов: Зеленский стал заложником собственной ненависти и алчности
Встреча Путина и Трампа

Итоги переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедших на Аляске 17 августа, поставили президента Владимира Зеленского в трудное положение. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитет Владимир Рогов, уточнив, что укаинцский лидер стал заложником собственной ненависти и алчности.

«Зеленский после саммита загнан в угол и стал заложником собственной ненависти и алчности. Россия показала всему миру, что готова к компромиссу и поиску решения вопроса мирным путем. Появились реальные возможности и условия для прекращения военного конфликта, но Зеленский не спешит, так как боится потерять власть. Власть для него важнее мира на Украине», — заявил Рогов. Его слова передает РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что теперь именно Зеленский становится ключевым препятствием на пути к урегулированию ситуации. По мнению Рогова, в случае дальнейшего затягивания боевых действий ответственность за это будет лежать целиком на украинском лидере.

Ранее президенты России и США встретились на Аляске, переговоры продолжались два часа 45 минут. В повестке обсуждались вопросы безопасности и возможные шаги по деэскалации конфликта на территории Украины.

Как по итогам переговоров заявил Трамп, дальнейшее урегулирование конфликта на Украине теперь зависит от президента Владимира Зеленского и европейских государств. Он также передумал усиливать давление на Россию. Главные заявления лидеров двух стран по итогам саммита — в материале URA.RU.

