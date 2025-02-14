14 февраля 2025

В Екатеринбурге пропал подросток

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка пропала 14 февраля (Архивное фото)
Девушка пропала 14 февраля (Архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге пропала несовершеннолетняя девушка в возрасте 15 лет. Ее местоположение неизвестно с 14 февраля 2025 года. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

«Помогите найти подростка! Пропала Корниенко Виктория Юрьевна, 15 лет (2009 г. р.). Город Екатеринбург... Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Рост Корниенко — 160 сантиметров, имеет нормальное телосложение. Волосы русые, глаза серые. Девушка была одета в синюю длинную куртку, серые джинсы, белые сапоги и коричневую шапку. Если вы видели ее, сообщите поисковикам — +7 (965) 513-24-96

Ориентировка на пропавшую Викторию Корниенко
Ориентировка на пропавшую Викторию Корниенко
Фото:

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В Екатеринбурге пропала несовершеннолетняя девушка в возрасте 15 лет. Ее местоположение неизвестно с 14 февраля 2025 года. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». «Помогите найти подростка! Пропала Корниенко Виктория Юрьевна, 15 лет (2009 г. р.). Город Екатеринбург ... Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Рост Корниенко — 160 сантиметров, имеет нормальное телосложение. Волосы русые, глаза серые. Девушка была одета в синюю длинную куртку, серые джинсы, белые сапоги и коричневую шапку. Если вы видели ее, сообщите поисковикам — +7 (965) 513-24-96
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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