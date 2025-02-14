В Екатеринбурге пропал подросток

В Екатеринбурге пропала несовершеннолетняя девушка в возрасте 15 лет. Ее местоположение неизвестно с 14 февраля 2025 года. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
«Помогите найти подростка! Пропала Корниенко Виктория Юрьевна, 15 лет (2009 г. р.). Город Екатеринбург... Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Рост Корниенко — 160 сантиметров, имеет нормальное телосложение. Волосы русые, глаза серые. Девушка была одета в синюю длинную куртку, серые джинсы, белые сапоги и коричневую шапку. Если вы видели ее, сообщите поисковикам — +7 (965) 513-24-96
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