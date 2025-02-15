В Екатеринбурге приставы незаконно списали деньги у бывшего следователя

16 февраля 2025 в 16:40 Размер текста - 17 +

Екатерине так и не объяснили причину списания средств Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Судебные приставы незаконно списали деньги у екатеринбургского экс-следователя и юриста Екатерины Герлах. Она смогла вернуть средства, но изрядно помучилась. Что делать, если попал в такую ситуацию, Екатерина рассказала специально для читателей URA.RU. По ее словам, в октябре 2024-го с нее списали четыре тысячи рублей. «У меня было одно оконченное добровольным погашением задолженности исполнительное производство. То есть, деньги по нему уже были уплачены и ничего я никому не была должна. А потом одним утром я увидела, что с меня списали деньги. Тогда для меня это был колоссальный ущерб. Я тут же обратилась к судебным приставам, но столкнулась с хамством и тем, что мне никто не мог объяснить, на каком основании списали деньги», — вспоминает Екатерина. Она приходила на приемы и пыталась вернуть свои средства. И ей это удалось. «Там дошло до смешного. Мне сказали, что в базе не видят, что с меня списали деньги. Просто абсурд», — заявила Герлах. Ей до сих пор не объяснили, почему с нее списали средства. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу областной ФССП с просьбой прокомментировать историю. Ответ будет опубликован, как только поступит. «Подобные ситуации не редкость, есть и еще более абсурдные, чем у меня. Часто обсуждаю это со знакомыми, чего только не наслушалась! У одного списали деньги за долг по несуществующей кредитной карте, замужней даме пришло уведомление о списании с данными на старую фамилию, которая уже много лет как изменена. В общем, по-русски говоря, бардак, абсолютно не допустимый в серьезном ведомстве!» — заключили она. Если вы столкнулись с такой же проблемой, то выполните следующие шаги, чтобы вернуть деньги: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Судебные приставы незаконно списали деньги у екатеринбургского экс-следователя и юриста Екатерины Герлах. Она смогла вернуть средства, но изрядно помучилась. Что делать, если попал в такую ситуацию, Екатерина рассказала специально для читателей URA.RU. По ее словам, в октябре 2024-го с нее списали четыре тысячи рублей. «У меня было одно оконченное добровольным погашением задолженности исполнительное производство. То есть, деньги по нему уже были уплачены и ничего я никому не была должна. А потом одним утром я увидела, что с меня списали деньги. Тогда для меня это был колоссальный ущерб. Я тут же обратилась к судебным приставам, но столкнулась с хамством и тем, что мне никто не мог объяснить, на каком основании списали деньги», — вспоминает Екатерина. Она приходила на приемы и пыталась вернуть свои средства. И ей это удалось. «Там дошло до смешного. Мне сказали, что в базе не видят, что с меня списали деньги. Просто абсурд», — заявила Герлах. Ей до сих пор не объяснили, почему с нее списали средства. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу областной ФССП с просьбой прокомментировать историю. Ответ будет опубликован, как только поступит. «Подобные ситуации не редкость, есть и еще более абсурдные, чем у меня. Часто обсуждаю это со знакомыми, чего только не наслушалась! У одного списали деньги за долг по несуществующей кредитной карте, замужней даме пришло уведомление о списании с данными на старую фамилию, которая уже много лет как изменена. В общем, по-русски говоря, бардак, абсолютно не допустимый в серьезном ведомстве!» — заключили она. Если вы столкнулись с такой же проблемой, то выполните следующие шаги, чтобы вернуть деньги: