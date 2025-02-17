Economist: США предложили отправить неевропейские миротворческие силы на Украину

Чиновники в США предложили во время прекращения огня на фронте украинского конфликта отправить в страну миротворцев, состоящих не только из европейских военных. Об этом сообщил журнал The Economist.
«Американские чиновники предлагают силы по поддержанию мира другого рода, включающие неевропейские страны, например, Бразилию или Китай», — говорится в материале. Этих миротворцев планируется расположить вдоль линии прекращения огня, чтобы создать буферную зону. Также вице-президент США Джей Ди Вэнс предположил, что силы, состоящие только из европейских военных, будут менее эффективны для сдерживания.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что страна не будет отправлять войска на Украину. По его словам, задача польских военных — защита восточного фланга. Также он отметил, что Евросоюзу рано или поздно придется отправить своих бойцов в Киев.
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