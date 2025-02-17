Российская авиакомпания решилась на ремонт двигателей для новых самолетов

«Аэрофлот Техникс» расширит возможности в ремонте двигателей для Airbus и Boeing
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«Аэрофлот» хочет расширить компетенции в ремонте двигателей для самолетов
«Аэрофлот» хочет расширить компетенции в ремонте двигателей для самолетов Фото:

ООО «Аэрофлот Техникс» (входит в группу «Аэрофлот») планирует значительно расширить свои возможности в области ремонта и технического обслуживания двигателей для самолетов Airbus A320 и Boeing, включая модели 737 и 777. Это следует из официального отчета компании по РСБУ за прошлый год.

Компания ожидает получить разрешение «на выполнение бюллетеня 72-0226 по горячей части двигателей GE-90 к марту 2025 года». «Этими двигателями производства американской General Electric оснащаются широкофюзеляжные Boeing 777», — говорится в отчете. Информацию об этом сообщил «Интерфакс».

Сообщается, что к апрелю 2025 года «Аэрофлот Техникс» планирует завершить проект по обслуживанию VSV-систем двигателей CFM56-5B и CFM56-7В, которые устанавливаются на Airbus A320 и Boeing 737 соответственно. Среди других планов компании — открытие нового участка по производству маркировки самолетов, освоение ремонта стоек шасси, изготовление и ремонт теплозвукоизоляции фюзеляжей, а также выполнение композитных ремонтов конструкции самолетов и их компонентов.

После введения международных санкций в 2022 году, запрещающих экспорт гражданских воздушных судов и предоставление технического обслуживания в Россию, компания «Аэрофлот Техникс» получила от Росавиации разрешение на проведение ремонтных работ иностранных авиалайнеров, зарегистрированных в России. Кроме того, организация получила полномочия на разработку компонентов для авиационной техники.

Ранее российским авиакомпаниям удалось добиться значительного прогресса в уменьшении количества воздушных судов, зарегистрированных за границей. За период менее трех лет с начала введения санкций против гражданской авиации РФ, удалось исключить из двойной регистрации примерно 360 самолетов, более половины всех самолетов, оставшихся в эксплуатации в Российской Федерации.

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ООО «Аэрофлот Техникс» (входит в группу «Аэрофлот») планирует значительно расширить свои возможности в области ремонта и технического обслуживания двигателей для самолетов Airbus A320 и Boeing, включая модели 737 и 777. Это следует из официального отчета компании по РСБУ за прошлый год. Компания ожидает получить разрешение «на выполнение бюллетеня 72-0226 по горячей части двигателей GE-90 к марту 2025 года». «Этими двигателями производства американской General Electric оснащаются широкофюзеляжные Boeing 777», — говорится в отчете. Информацию об этом сообщил «Интерфакс». Сообщается, что к апрелю 2025 года «Аэрофлот Техникс» планирует завершить проект по обслуживанию VSV-систем двигателей CFM56-5B и CFM56-7В, которые устанавливаются на Airbus A320 и Boeing 737 соответственно. Среди других планов компании — открытие нового участка по производству маркировки самолетов, освоение ремонта стоек шасси, изготовление и ремонт теплозвукоизоляции фюзеляжей, а также выполнение композитных ремонтов конструкции самолетов и их компонентов. После введения международных санкций в 2022 году, запрещающих экспорт гражданских воздушных судов и предоставление технического обслуживания в Россию, компания «Аэрофлот Техникс» получила от Росавиации разрешение на проведение ремонтных работ иностранных авиалайнеров, зарегистрированных в России. Кроме того, организация получила полномочия на разработку компонентов для авиационной техники. Ранее российским авиакомпаниям удалось добиться значительного прогресса в уменьшении количества воздушных судов, зарегистрированных за границей. За период менее трех лет с начала введения санкций против гражданской авиации РФ, удалось исключить из двойной регистрации примерно 360 самолетов, более половины всех самолетов, оставшихся в эксплуатации в Российской Федерации.
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