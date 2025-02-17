Российская авиакомпания решилась на ремонт двигателей для новых самолетов

ООО «Аэрофлот Техникс» (входит в группу «Аэрофлот») планирует значительно расширить свои возможности в области ремонта и технического обслуживания двигателей для самолетов Airbus A320 и Boeing, включая модели 737 и 777. Это следует из официального отчета компании по РСБУ за прошлый год.
Компания ожидает получить разрешение «на выполнение бюллетеня 72-0226 по горячей части двигателей GE-90 к марту 2025 года». «Этими двигателями производства американской General Electric оснащаются широкофюзеляжные Boeing 777», — говорится в отчете. Информацию об этом сообщил «Интерфакс».
Сообщается, что к апрелю 2025 года «Аэрофлот Техникс» планирует завершить проект по обслуживанию VSV-систем двигателей CFM56-5B и CFM56-7В, которые устанавливаются на Airbus A320 и Boeing 737 соответственно. Среди других планов компании — открытие нового участка по производству маркировки самолетов, освоение ремонта стоек шасси, изготовление и ремонт теплозвукоизоляции фюзеляжей, а также выполнение композитных ремонтов конструкции самолетов и их компонентов.
После введения международных санкций в 2022 году, запрещающих экспорт гражданских воздушных судов и предоставление технического обслуживания в Россию, компания «Аэрофлот Техникс» получила от Росавиации разрешение на проведение ремонтных работ иностранных авиалайнеров, зарегистрированных в России. Кроме того, организация получила полномочия на разработку компонентов для авиационной техники.
Ранее российским авиакомпаниям удалось добиться значительного прогресса в уменьшении количества воздушных судов, зарегистрированных за границей. За период менее трех лет с начала введения санкций против гражданской авиации РФ, удалось исключить из двойной регистрации примерно 360 самолетов, более половины всех самолетов, оставшихся в эксплуатации в Российской Федерации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.