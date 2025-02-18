Свердловский депутат полгода прогуливал заседания и остался без мандата

Депутат Серовской городской думы Александр Новиков лишился мандата

19 февраля 2025 в 10:18 Размер текста - 17 +

Депутат не предупреждал коллег о причинах прогуливания заседаний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Серове (Свердловская область) депутат местной думы Александр Некрасов лишился мандата из-за прогуливания заседаний на протяжении шести месяцев. Прокуратура в ходе проверки установила, что он не предупреждал коллег о причинах пропусков, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «С апреля по октябрь 2024 года подряд депутат отсутствовал на заседаниях представительного органа, о причинах своего отсутствия аппарат думы в установленном порядке не проинформировал», — говорится в сообщении. В соответствии с федеральным законом, если депутат отсутствует на всех заседаниях в течение шести месяцев без уважительных причин, его полномочия могут быть прекращены. После расследования правоохранители внесли представление в местную думу с требованием забрать мандат у Некрасова. «По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования полномочия депутата прекращены досрочно», — пояснили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Серове (Свердловская область) депутат местной думы Александр Некрасов лишился мандата из-за прогуливания заседаний на протяжении шести месяцев. Прокуратура в ходе проверки установила, что он не предупреждал коллег о причинах пропусков, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «С апреля по октябрь 2024 года подряд депутат отсутствовал на заседаниях представительного органа, о причинах своего отсутствия аппарат думы в установленном порядке не проинформировал», — говорится в сообщении. В соответствии с федеральным законом, если депутат отсутствует на всех заседаниях в течение шести месяцев без уважительных причин, его полномочия могут быть прекращены. После расследования правоохранители внесли представление в местную думу с требованием забрать мандат у Некрасова. «По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования полномочия депутата прекращены досрочно», — пояснили в ведомстве.