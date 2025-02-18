18 февраля 2025

Свердловский депутат полгода прогуливал заседания и остался без мандата

Депутат Серовской городской думы Александр Новиков лишился мандата
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, заседание областной думы, заседание гордумы
Депутат не предупреждал коллег о причинах прогуливания заседаний Фото:

В Серове (Свердловская область) депутат местной думы Александр Некрасов лишился мандата из-за прогуливания заседаний на протяжении шести месяцев. Прокуратура в ходе проверки установила, что он не предупреждал коллег о причинах пропусков, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

«С апреля по октябрь 2024 года подряд депутат отсутствовал на заседаниях представительного органа, о причинах своего отсутствия аппарат думы в установленном порядке не проинформировал», — говорится в сообщении. В соответствии с федеральным законом, если депутат отсутствует на всех заседаниях в течение шести месяцев без уважительных причин, его полномочия могут быть прекращены.

После расследования правоохранители внесли представление в местную думу с требованием забрать мандат у Некрасова. «По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования полномочия депутата прекращены досрочно», — пояснили в ведомстве.

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В Серове (Свердловская область) депутат местной думы Александр Некрасов лишился мандата из-за прогуливания заседаний на протяжении шести месяцев. Прокуратура в ходе проверки установила, что он не предупреждал коллег о причинах пропусков, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «С апреля по октябрь 2024 года подряд депутат отсутствовал на заседаниях представительного органа, о причинах своего отсутствия аппарат думы в установленном порядке не проинформировал», — говорится в сообщении. В соответствии с федеральным законом, если депутат отсутствует на всех заседаниях в течение шести месяцев без уважительных причин, его полномочия могут быть прекращены. После расследования правоохранители внесли представление в местную думу с требованием забрать мандат у Некрасова. «По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования полномочия депутата прекращены досрочно», — пояснили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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