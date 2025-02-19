Reuters: в РФ запретят продавать приставки и джойстики для видеоигр

В Россию перестанут ввозить игровые приставки, контроллеры и джойстики для авиасимуляторов, это войдет в новый пакет санкций Евросоюза. Об этом сообщили в британских СМИ со ссылкой на источники.
«Послы ЕС в среду согласовали 16-й пакет санкций против России <...> Продажи игровых приставок, джойстиков и авиасимуляторов также будут ограничены», — отмечает Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС. По словам этих дипломатов, российские военные якобы могут использовать игровые девайсы для управления беспилотниками.
Ранее лидер европейской дипломатии Кая Каллас объявила о возможности введения ЕС санкций, которые затронут игровые консоли PlayStation от японской компании Sony и Xbox от американской Microsoft. При этом указанные компании уже прекратили официальные поставки своих продуктов в Россию в начале марта 2022 года. В связи с этим новые санкционные ограничения могут быть направлены против компаний, занимающихся перепродажей данных устройств на российский рынок.
Новый пакет антироссийских санкций затронет 13 банков, а также увеличит количество физ- и юрлиц, которые значатся в санкционных списках. Также намечается постепенный запрет на импорт определенных видов алюминиевой продукции из России.
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