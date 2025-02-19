Полмиллиона заплатит фанат, выскочивший на лед в матче магнитогорского «Металлурга»

Пьяный болельщик, выбежавший на лед в игре, которая принесла «Металлургу» из Магнитогорска (Челябинская область) Кубок Гагарина, заплатит 500 тысяч рублей за свой поступок. Об этом сообщают СМИ Ярославля.
«Решение вынес Кировский районный суд Ярославля. Фанат должен выплатить 500 тысяч рублей плюс возместить 15 тысяч судебных расходов. Решение в законную силу не вступило. Ответчик может обжаловать его в Ярославском областном суде», — сообщает «yarnews.net».
Сам инцидент произошел в последнем матче финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и ярославским «Локомотивом» 24 апреля прошлого года. Болельщик перелез через стекло и выбежал на лед. Игра была приостановлена до тех пор, пока фаната не удалили со льда.
Позднее он был наказан штрафом в 10 тысяч рублей и годичным запретом на посещение спортсооружений. Ярославский «Локомотив» в связи с инцидентом выплатил Континентальной хоккейной лиге 500 тысяч рублей. Затем он получил компенсацию штрафа со стороны «Арены-2000» — сооружения, в котором произошел казус. Теперь «Арена-2000» через суд добилась взыскания этих денег с болельщика.
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