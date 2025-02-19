19 февраля 2025

Глава Министерства энергетики РФ получит нового зама

© Служба новостей «URA.RU»
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У Конюшенко богатый опыт в сфере энергетики
У Конюшенко богатый опыт в сфере энергетики Фото:

Петр Конюшенко, глава «Атомэнергосбыта», может быть назначен заместителем министра энергетики России. Это связано с уходом из министерства Павла Сниккарса, чьи обязанности по стратегическому развитию электроэнергетики временно перешли к другому заместителю министра. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на источники на энергорынке.

«На сегодня Петр Конюшенко является генеральным директором „Атомэнергосбыта“», — сообщили «Коммерсанту» в компании. Информацию о возможном карьерном продвижении Конюшенко не подтвердили, но и не опровергли.

У Конюшенко большой опыт в энергетической отрасли. Он начал свою карьеру в 1999 году и прошел путь от начальника участка до главы одного из ключевых предприятий в составе «Росатома». Его потенциальное назначение видится как укрепление связей между атомной отраслью и государственным управлением энергетикой.

Ранее URA.RU сообщало о том, что должность замминистра энергетики по углю может занять депутат Дмитрий Исламов. Его могут назначить вместо Сергея Мочальникова, который в начале февраля 2025 года был освобожден от должности.

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Петр Конюшенко, глава «Атомэнергосбыта», может быть назначен заместителем министра энергетики России. Это связано с уходом из министерства Павла Сниккарса, чьи обязанности по стратегическому развитию электроэнергетики временно перешли к другому заместителю министра. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на источники на энергорынке. «На сегодня Петр Конюшенко является генеральным директором „Атомэнергосбыта“», — сообщили «Коммерсанту» в компании. Информацию о возможном карьерном продвижении Конюшенко не подтвердили, но и не опровергли. У Конюшенко большой опыт в энергетической отрасли. Он начал свою карьеру в 1999 году и прошел путь от начальника участка до главы одного из ключевых предприятий в составе «Росатома». Его потенциальное назначение видится как укрепление связей между атомной отраслью и государственным управлением энергетикой. Ранее URA.RU сообщало о том, что должность замминистра энергетики по углю может занять депутат Дмитрий Исламов. Его могут назначить вместо Сергея Мочальникова, который в начале февраля 2025 года был освобожден от должности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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