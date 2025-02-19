Глава Министерства энергетики РФ получит нового зама

Петр Конюшенко, глава «Атомэнергосбыта», может быть назначен заместителем министра энергетики России. Это связано с уходом из министерства Павла Сниккарса, чьи обязанности по стратегическому развитию электроэнергетики временно перешли к другому заместителю министра. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на источники на энергорынке.
«На сегодня Петр Конюшенко является генеральным директором „Атомэнергосбыта“», — сообщили «Коммерсанту» в компании. Информацию о возможном карьерном продвижении Конюшенко не подтвердили, но и не опровергли.
У Конюшенко большой опыт в энергетической отрасли. Он начал свою карьеру в 1999 году и прошел путь от начальника участка до главы одного из ключевых предприятий в составе «Росатома». Его потенциальное назначение видится как укрепление связей между атомной отраслью и государственным управлением энергетикой.
Ранее URA.RU сообщало о том, что должность замминистра энергетики по углю может занять депутат Дмитрий Исламов. Его могут назначить вместо Сергея Мочальникова, который в начале февраля 2025 года был освобожден от должности.
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