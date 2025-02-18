Раскрыты детали кадровых перестановок в Минэнерго

Депутат Дмитрий Исламов может занять должность замминистра энергетики по углю. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Минэнерго и собеседников в угольной отрасли. Исламов предположительно займет место Сергея Мочальникова, который был освобожден от должности в начале февраля 2025 года.
«Депутат „Единой России“ Дмитрий Исламов перейдет на работу в Минэнерго. <...> Он займет пост замминистра, курирующего угольную промышленность. По словам источника в Минэнерго, в настоящее время ожидается подписание соответствующего распоряжения правительства», — передают журналисты, ссылаясь на данные своих источников.
При этом сам Исламов и помощник политика отказались комментировать информацию о возможном переходе в Минэнерго. Помимо этого, пресс-служба министерства также не предоставила официальных комментариев по этому поводу.
В октябре 2024 года был арестован бывший заместитель министра Мочальников в связи с расследованием дела другого экс-заместителя главы Минэнерго Анатолия Яновского, сообщает «Национальная служба новостей». В феврале 2025 года Мочальников был снят с должности.
Обвинения касаются процесса реструктуризации угольной промышленности, в ходе которого, по мнению следствия, произошло злоупотребление должностными полномочиями, что привело к хищению средств из государственного бюджета. По последним данным, на февраль Мочальников находится под домашним арестом, передает РАПСИ. Сумма ущерба от действий обвиняемых оценивается более чем в 500 миллионов рублей.
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