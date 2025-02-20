Акции уральского титанового гиганта взлетели на фоне слухов о возвращении Boeing в Россию

Акции свердловской компании «ВСПМО-Ависма» выросли на более чем 20%

Максимальная цена акции «ВСПМО-Ависма» дошла до 43,2 тыс. рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Акции свердловской компании «ВСМПО-Ависма» (один из мировых лидеров по производству титана) взлетели на 20,7%, следует из данных на сайте Московской биржи. Это произошло на фоне слухов о возвращении ведущего производителей самолетов, корпорации Boeing в Россию.

Еще 19 февраля акции уральской компании торговались за 35,8 тыс. рублей, на следующий день максимальная цена поднялась до 43,2 тыс. рублей. По состоянию на 12:20 (МСК) цена одной акции равняется 41 тыс. рублей.

Ранее telegram-канал Shot со ссылкой на источник сообщил, что один из ведущих производителей авиационной, космической и военной техники, корпорация Boeing хочет вернуться на российский рынок. Взамен авиапроизводитель может получить доступ к российскому титану, от которого отказался в 2022 году, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле нет информации о возвращении Boeing в Россию.

Это не первый подобный кейс: в 2009 году на фоне новостей о контракте с Airbus акции «ВСМПО-Ависма» выросли на 15%. В 2021 году после подписания меморандума с Boeing в Дубае только только за два часа акции уральской компании взлетели на 11%.

«ВСМПО-Ависма» — градообразующее предприятие Верхней Салды (Свердловская область). Корпорация поставляет титановые компоненты для авиакомпаний по всему миру. На предприятии работает порядка 20 тысяч человек. Производимая продукция широко используется в авиакосмической отрасли, энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении и медицине.