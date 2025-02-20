Юный пермяк с младенчества борется с последствиями рака мозга

Максиму необходимо пройти реабилитацию в медицинском центре в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермяк Максим Головачев всю свою жизнь борется с раком головного мозга. Опухоль у 17-летнего горожанина врачи выявили еще в младенчестве. Тогда некоторые из них не верили в спасение ребенка, но операцию по ее удалению была проведена. Впоследствии Максим перенес инсульт. Все эти годы родные пермяка не теряли надежды на его выздоровление и всячески поддерживали его. Сейчас Максиму вновь требуется помощь, рассказали URA.RU в пресс-службе благотворительного фонда «Берегиня».

«Всю свою жизнь Максим вынужден бороться с последствиями рака головного мозга. Ребенок — не жилец» — говорили некоторые врачи, когда у трехмесячного Максима обнаружили опухоль головного мозга больших размеров. Но через полгода было принято решение прооперировать мальчика в НИИ нейрохирургии имени Бурденко. Тяжелый восстановительный послеоперационный период нарушил ишемический инсульт. Далее последовал левосторонний паралич и судорожные приступы», — рассказали агентству в фонде «Берегиня», где сейчас открыт сбор средств для Максима.

Улучшить состояния пермяка может только грамотная и современная реабилитация. Пройти ее Максиму необходимо НМИЦ «Здоровое детство» города Екатеринбург». Стоимость курса составляет 276 тысяч рублей. Узнать подробнее о том, как помочь Максиму, можно на сайте благотворительного фонда «Берегиня».

Ранее URA.RU рассказывало о молодом жителе Кунгура Арсении Антропове, который также, как и Максим, несколько лет борется с раком мозга. Жители Пермского края откликнулись на призыв помочь Арсению, в короткие сроки для кунгуряка была собрана необходимая для реабилитации сумма. Поддержку молодому парню, который увлекается хоккеем, также оказал ХК «Молот». А звезда НХЛ Матвей Мичков, выступающий за «Филадельфию», записал для него видео, пожелав скорейшего выздоровления.

Максиму Головачеву требуется 276 тысяч рублей, чтобы пройти курс реабилитации Фото предоставлено БФ «Берегиня»