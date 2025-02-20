Пермскому юноше с раком мозга, в спасение которого не верили врачи, нужна помощь. Фото

Юный пермяк с младенчества борется с последствиями рака мозга
© Служба новостей «URA.RU»
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Клинический институт мозга. Березовский, тренажер, лфк, реабилитация, лечебная физкультура
Максиму необходимо пройти реабилитацию в медицинском центре в Екатеринбурге Фото:

Пермяк Максим Головачев всю свою жизнь борется с раком головного мозга. Опухоль у 17-летнего горожанина врачи выявили еще в младенчестве. Тогда некоторые из них не верили в спасение ребенка, но операцию по ее удалению была проведена. Впоследствии Максим перенес инсульт. Все эти годы родные пермяка не теряли надежды на его выздоровление и всячески поддерживали его. Сейчас Максиму вновь требуется помощь, рассказали URA.RU в пресс-службе благотворительного фонда «Берегиня».

«Всю свою жизнь Максим вынужден бороться с последствиями рака головного мозга. Ребенок — не жилец» — говорили некоторые врачи, когда у трехмесячного Максима обнаружили опухоль головного мозга больших размеров. Но через полгода было принято решение прооперировать мальчика в НИИ нейрохирургии имени Бурденко. Тяжелый восстановительный послеоперационный период нарушил ишемический инсульт. Далее последовал левосторонний паралич и судорожные приступы», — рассказали агентству в фонде «Берегиня», где сейчас открыт сбор средств для Максима.

Улучшить состояния пермяка может только грамотная и современная реабилитация. Пройти ее Максиму необходимо НМИЦ «Здоровое детство» города Екатеринбург». Стоимость курса составляет 276 тысяч рублей. Узнать подробнее о том, как помочь Максиму, можно на сайте благотворительного фонда «Берегиня».

Ранее URA.RU рассказывало о молодом жителе Кунгура Арсении Антропове, который также, как и Максим, несколько лет борется с раком мозга. Жители Пермского края откликнулись на призыв помочь Арсению, в короткие сроки для кунгуряка была собрана необходимая для реабилитации сумма. Поддержку молодому парню, который увлекается хоккеем, также оказал ХК «Молот». А звезда НХЛ Матвей Мичков, выступающий за «Филадельфию», записал для него видео, пожелав скорейшего выздоровления.

Максиму Головачеву требуется 276 тысяч рублей, чтобы пройти курс реабилитации
Максиму Головачеву требуется 276 тысяч рублей, чтобы пройти курс реабилитации

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Пермяк Максим Головачев всю свою жизнь борется с раком головного мозга. Опухоль у 17-летнего горожанина врачи выявили еще в младенчестве. Тогда некоторые из них не верили в спасение ребенка, но операцию по ее удалению была проведена. Впоследствии Максим перенес инсульт. Все эти годы родные пермяка не теряли надежды на его выздоровление и всячески поддерживали его. Сейчас Максиму вновь требуется помощь, рассказали URA.RU в пресс-службе благотворительного фонда «Берегиня». «Всю свою жизнь Максим вынужден бороться с последствиями рака головного мозга. Ребенок — не жилец» — говорили некоторые врачи, когда у трехмесячного Максима обнаружили опухоль головного мозга больших размеров. Но через полгода было принято решение прооперировать мальчика в НИИ нейрохирургии имени Бурденко. Тяжелый восстановительный послеоперационный период нарушил ишемический инсульт. Далее последовал левосторонний паралич и судорожные приступы», — рассказали агентству в фонде «Берегиня», где сейчас открыт сбор средств для Максима. Улучшить состояния пермяка может только грамотная и современная реабилитация. Пройти ее Максиму необходимо НМИЦ «Здоровое детство» города Екатеринбург». Стоимость курса составляет 276 тысяч рублей. Узнать подробнее о том, как помочь Максиму, можно на сайте благотворительного фонда «Берегиня». Ранее URA.RU рассказывало о молодом жителе Кунгура Арсении Антропове, который также, как и Максим, несколько лет борется с раком мозга. Жители Пермского края откликнулись на призыв помочь Арсению, в короткие сроки для кунгуряка была собрана необходимая для реабилитации сумма. Поддержку молодому парню, который увлекается хоккеем, также оказал ХК «Молот». А звезда НХЛ Матвей Мичков, выступающий за «Филадельфию», записал для него видео, пожелав скорейшего выздоровления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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