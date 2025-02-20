20 февраля 2025

Челябинский бизнесмен торговал контрафактными пельменями

© Служба новостей «URA.RU»
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Сомнительные пельмени бизнесмен продавал в своем же магазине
Сомнительные пельмени бизнесмен продавал в своем же магазине Фото:

Бизнесмен в Кизильском районе (Челябинская область) торговал фантомными пельменями и другой мясной продукцией. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, место производства продукции неизвестно.

«Производитель из села Богдановское получил предостережение. Он выпускает мясные полуфабрикаты и продает их. Магазин в системе зарегистрирован, а производственная площадка — нет», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.

Соответственно, используемое для производства мясо не имеет необходимых ветеринарно-сопроводительных документов. Бизнесмен нарушил требования к прослеживаемости продукции. Ведомство потребовало немедленно зарегистрировать производственную площадку.

Это дело находится под контролем надзорного органа. При неисполнении предписаний Россельхознадзор инициирует проверку.

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Бизнесмен в Кизильском районе (Челябинская область) торговал фантомными пельменями и другой мясной продукцией. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, место производства продукции неизвестно. «Производитель из села Богдановское получил предостережение. Он выпускает мясные полуфабрикаты и продает их. Магазин в системе зарегистрирован, а производственная площадка — нет», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре. Соответственно, используемое для производства мясо не имеет необходимых ветеринарно-сопроводительных документов. Бизнесмен нарушил требования к прослеживаемости продукции. Ведомство потребовало немедленно зарегистрировать производственную площадку. Это дело находится под контролем надзорного органа. При неисполнении предписаний Россельхознадзор инициирует проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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