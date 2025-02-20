Челябинский бизнесмен торговал контрафактными пельменями

Бизнесмен в Кизильском районе (Челябинская область) торговал фантомными пельменями и другой мясной продукцией. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, место производства продукции неизвестно.
«Производитель из села Богдановское получил предостережение. Он выпускает мясные полуфабрикаты и продает их. Магазин в системе зарегистрирован, а производственная площадка — нет», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.
Соответственно, используемое для производства мясо не имеет необходимых ветеринарно-сопроводительных документов. Бизнесмен нарушил требования к прослеживаемости продукции. Ведомство потребовало немедленно зарегистрировать производственную площадку.
Это дело находится под контролем надзорного органа. При неисполнении предписаний Россельхознадзор инициирует проверку.
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