Парламент Болгарии принял декларацию, которая ограничивает возможность участия болгарских войск в боевых действиях на Украине. Большинство депутатов Народного собрания поддержали этот документ, который определяет рамки военного участия страны в соответствии с международными обязательствами Болгарии в рамках НАТО, ЕС, ООН и ОБСЕ.
«Смысл декларации — успокоить болгарских граждан и подчеркнуть, что ни один болгарский солдат не будет отправлен на Украину», — заявил заместитель председателя парламентской группы партии «Есть такой народ» Станислав Балабанов в ходе дебатов. Его слова транслировались на сайте парламент. Депутат также подчеркнул, что другие страны пока не предлагали Болгарии отправлять свои войска на Украину. Соответствующее решение в любом случае стоит только за парламентом страны, подытожил Балабанов.
В ходе дебатов, которые длились около двух часов представители оппозиции из партии «Возрождение, наоборот, выступили против декларации, требуя более четких формулировок. Однако их мнение не получило большой поддержки среди парламентариев.
До этого экс-глава запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что Болгария. как и ряд других европейских стран, на самом деле планируют захватить часть украинской территории. Он привел в пример также Польшу, Венгрию, Словакию и Румынию.
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