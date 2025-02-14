14 февраля 2025

Медведчук: некоторые страны ЕС хотят забрать украинские территории

© Служба новостей «URA.RU»
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Политики стран ЕС считают присоединение земель Украины исторически обосновано
Политики стран ЕС считают присоединение земель Украины исторически обосновано Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария рассматривают возможность присоединения отдельных украинских территорий. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Отдельные страны Евросоюза, такие как Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария, давно вынашивают идеи присоединения отдельных земель, которые искусственно были включены в состав современной Украины. Руководители этих стран уже высказывали такие идеи и рекомендовали своим правительствам учитывать исторические причины для этого», — приводит ТАСС слова Медведчука. 

Ранее URA.RU рассказывало о том, что премьер Украины Денис Шмыгаль отметил, что Украина обладает многими полезными ископаемыми, в которых нуждается ЕС. Он также считает, что украинская армия могла бы стать основой для европейских вооруженных сил, заменяя США в Европе, пишет RT. 12 февраля Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила от США первый проект соглашения по природным ресурсам.

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Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария рассматривают возможность присоединения отдельных украинских территорий. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. «Отдельные страны Евросоюза, такие как Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария, давно вынашивают идеи присоединения отдельных земель, которые искусственно были включены в состав современной Украины. Руководители этих стран уже высказывали такие идеи и рекомендовали своим правительствам учитывать исторические причины для этого», — приводит ТАСС слова Медведчука.  Ранее URA.RU рассказывало о том, что премьер Украины Денис Шмыгаль отметил, что Украина обладает многими полезными ископаемыми, в которых нуждается ЕС. Он также считает, что украинская армия могла бы стать основой для европейских вооруженных сил, заменяя США в Европе, пишет RT. 12 февраля Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила от США первый проект соглашения по природным ресурсам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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