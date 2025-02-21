«Приняла удар на себя»: стало известно состояние студентки, которую пытали в Каменске-Уральском

Студентка, которую жестоко пытали на автомойке в Каменске-Уральском (Свердловская область), чувствует себя лучше. О том, как потерпевшая пережила ужасные издевательства, URA.RU рассказала Юлия Майорова, представляющая ее интересы.
«Она держится молодцом! Я ей горжусь! Она приняла весь удар на себя. Думала, ей хуже будет. Но она выдержала все и продолжает стойко стоять», — сказала Майорова.
ЧП произошло на улице Карла Маркса 3 января. Однако известно о нем стало лишь утром 21 февраля. По предварительным данным, парни вывезли девушек со дня рождения и стали обливать холодной водой, пеной и зверски избивать. Все из-за отказа одной из студенток вступить в романтические отношения. Силовики задержали дебоширов, им вменяют статью о хулиганстве. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!