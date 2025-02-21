«Приняла удар на себя»: стало известно состояние студентки, которую пытали в Каменске-Уральском

Студентка, пережившая пытки на мойке в Каменске-Уральском, идет на поправку
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Мера пресечения экс-министру ЖКХ Николаю Смирнову. Екатеринбург , силовик, суд, мера пресечения, часы на руке
Силовики уже задержали дебоширов Фото:
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В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками

Студентка, которую жестоко пытали на автомойке в Каменске-Уральском (Свердловская область), чувствует себя лучше. О том, как потерпевшая пережила ужасные издевательства, URA.RU рассказала Юлия Майорова, представляющая ее интересы.

«Она держится молодцом! Я ей горжусь! Она приняла весь удар на себя. Думала, ей хуже будет. Но она выдержала все и продолжает стойко стоять», — сказала Майорова.

ЧП произошло на улице Карла Маркса 3 января. Однако известно о нем стало лишь утром 21 февраля. По предварительным данным, парни вывезли девушек со дня рождения и стали обливать холодной водой, пеной и зверски избивать. Все из-за отказа одной из студенток вступить в романтические отношения. Силовики задержали дебоширов, им вменяют статью о хулиганстве. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.

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Студентка, которую жестоко пытали на автомойке в Каменске-Уральском (Свердловская область), чувствует себя лучше. О том, как потерпевшая пережила ужасные издевательства, URA.RU рассказала Юлия Майорова, представляющая ее интересы. «Она держится молодцом! Я ей горжусь! Она приняла весь удар на себя. Думала, ей хуже будет. Но она выдержала все и продолжает стойко стоять», — сказала Майорова. ЧП произошло на улице Карла Маркса 3 января. Однако известно о нем стало лишь утром 21 февраля. По предварительным данным, парни вывезли девушек со дня рождения и стали обливать холодной водой, пеной и зверски избивать. Все из-за отказа одной из студенток вступить в романтические отношения. Силовики задержали дебоширов, им вменяют статью о хулиганстве. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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