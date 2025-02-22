Россиянка потеряла глаз из-за лазерной коррекции зрения

Во время процедуры лазерной коррекции зрения в клинике Оренбурга женщина испытала сильную боль в глазу, но врач заверил ее, что это нормально, и завершил операцию, выписав капли. После провальной операции многодетной матери и спортсменке пришлось удалить глаз.
Ирина Ларькова в 2022 году решилась на процедуру коррекции зрения, чтобы избавиться от неудобства ношения очков и линз. После изучения отзывов она выбрала клинику «Смотри». «За следующие два года Ирина обошла множество докторов, включая специалистов из Москвы, после пересадки роговицы глаз лопнул, и женщине установили протез»», — сообщает «Газета.ру».
Перед операцией диагностика показала, что у Ларьковой тонкая сетчатка, которую врачи укрепили. Тем не менее во время процедуры она испытала сильную боль в правом глазу, но врач Рустам Сыртланов заверил ее, что это нормально, и завершил операцию, выписав капли.
Боль не утихала, и несмотря на жалобы женщины, клиника не предпринимала действий. На глазу появилось белое пятно, а после повторной операции в глазу начался гнойный процесс. Врачи клиники посоветовали обратиться в специализированное медучреждение. Спустя время Ирине пришлось удалить глаз и поставить протез.
Потерявшая работу из-за здоровья Ирина Ларькова потребовала от клиники возмещения затрат на лечение в размере около 350 тыс. рублей и компенсации морального вреда в размере пяти миллионов рублей. Доктор Сыртланов предложил урегулировать вопрос миром, выплатив 200 тысяч рублей, однако Ирина решила обратиться в суд. Ни сам доктор, ни руководство клиники не смогли прокомментировать ситуацию.
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