В аэропорту Кольцово задержались на несколько часов рейсы до Перми и Самарканды авиакомпаний «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии», соответственно. Об этом информирует онлайн-табло авиагавани.
Вылет самолета Airbus-320 рейса SU-1394 перевозчика «Аэрофлот» должен был вылететь из Екатеринбурга в Пермь 23 февраля в 02:05 по местному времени, однако его задержали до 11:00. Борт вылетел еще из Москвы в 21:35 по столичному времени. Еще одно такое же воздушное судно авиакомпании «Уральские авиалинии», выполняющее рейс U6-2861 до Самарканда (Узбекистан), перенесли 23 февраля с 09:50 на 12:00 по уральскому времени.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы перевозчиков, чтобы узнать причины задержек рейсов. Ответы ожидаются.
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