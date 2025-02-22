22 февраля 2025

В аэропорту Кольцово задерживаются рейсы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту Кольцово пассажиры ждут рейсов до Перми и Самарканда
В аэропорту Кольцово пассажиры ждут рейсов до Перми и Самарканда Фото:

В аэропорту Кольцово задержались на несколько часов рейсы до Перми и Самарканды авиакомпаний «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии», соответственно. Об этом информирует онлайн-табло авиагавани.

Вылет самолета Airbus-320 рейса SU-1394 перевозчика «Аэрофлот» должен был вылететь из Екатеринбурга в Пермь 23 февраля в 02:05 по местному времени, однако его задержали до 11:00. Борт вылетел еще из Москвы в 21:35 по столичному времени. Еще одно такое же воздушное судно авиакомпании «Уральские авиалинии», выполняющее рейс U6-2861 до Самарканда (Узбекистан), перенесли 23 февраля с 09:50 на 12:00 по уральскому времени.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы перевозчиков, чтобы узнать причины задержек рейсов. Ответы ожидаются.

Рейс «Аэрофлота» задержали на ночь
Рейс «Аэрофлота» задержали на ночь
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Ситуация с рейсом до Самарканда на момент публикации
Ситуация с рейсом до Самарканда на момент публикации
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В аэропорту Кольцово задержались на несколько часов рейсы до Перми и Самарканды авиакомпаний «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии», соответственно. Об этом информирует онлайн-табло авиагавани. Вылет самолета Airbus-320 рейса SU-1394 перевозчика «Аэрофлот» должен был вылететь из Екатеринбурга в Пермь 23 февраля в 02:05 по местному времени, однако его задержали до 11:00. Борт вылетел еще из Москвы в 21:35 по столичному времени. Еще одно такое же воздушное судно авиакомпании «Уральские авиалинии», выполняющее рейс U6-2861 до Самарканда (Узбекистан), перенесли 23 февраля с 09:50 на 12:00 по уральскому времени. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы перевозчиков, чтобы узнать причины задержек рейсов. Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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