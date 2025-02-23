Денис Мантуров прокомментировал слухи о возвращении зарубежных компаний в Россию

Мантуров: Трамп призовет компанию Boeing вернуться на российский рынок
© Служба новостей «URA.RU»
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Западным автомобильным компаниям не удастся так просто вернуться на российский рынок, отметил Мантуров
Западным автомобильным компаниям не удастся так просто вернуться на российский рынок, отметил Мантуров Фото:

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может призывать американскую компанию Boeing возобновить деятельность на рынке России. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Рассчитывая риторику Трампа, легко можно себе представить, что он как человек, который, конечно, болеет за свои компании, скажет: „Друзья, давайте корпорации Boeing возвращать на российский рынок“», — заявил Мантуров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста.

Мантуров добавил, что в этом случае Россия сможет найти компромиссное решение, которое позволит наладить взаимоотношения. Основным условием станет приоритет приобретения российских самолетов отечественными авиакомпаниями после их сертификации.

Министр подчеркнул, что в случае желания крупных торговых брендов вернуться на российский рынок, они должны соблюдать все установленные в РФ правила без каких-либо исключений. Что касается автомобильной индустрии, то ситуация здесь более сложная, и просто вернуться на рынок западным брендам уже не удастся, отметил Мантуров. 

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может призывать американскую компанию Boeing возобновить деятельность на рынке России. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. «Рассчитывая риторику Трампа, легко можно себе представить, что он как человек, который, конечно, болеет за свои компании, скажет: „Друзья, давайте корпорации Boeing возвращать на российский рынок“», — заявил Мантуров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста. Мантуров добавил, что в этом случае Россия сможет найти компромиссное решение, которое позволит наладить взаимоотношения. Основным условием станет приоритет приобретения российских самолетов отечественными авиакомпаниями после их сертификации. Министр подчеркнул, что в случае желания крупных торговых брендов вернуться на российский рынок, они должны соблюдать все установленные в РФ правила без каких-либо исключений. Что касается автомобильной индустрии, то ситуация здесь более сложная, и просто вернуться на рынок западным брендам уже не удастся, отметил Мантуров. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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