ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме для кражи денег через форумы

ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме, использующей интернет-форумы, где люди ищут информацию о защите от телефонных мошенников. Злоумышленники общаются с жертвами на этих платформах, представляясь как специалисты по безопасности, и убеждают перевести деньги для их «спасения».
Гражданин, который ранее подвергался атаке телефонных мошенников, начинает искать способы защиты от них. В частности, он может зайти на сайт, где публикуются советы других пользователей. Под такой совет может замаскироваться и злоумышленник — он утверждает, что пользователь должен срочно спасти свои деньги, если хоть раз контактировал с мошенниками. Предупреждение ВТБ передали в РБК.
В банке призвали людей быть особенно внимательными и критически оценивать подобные предложения. В ВТБ напомнили, что деньги будут в безопасности только на личных счетах, открытых в надежных банковских учреждениях, и посоветовали «включать голову» в ситуациях, связанных с финансовыми операциями.
Ранее представители МВД предупреждали о том, что злоумышленники убеждают человека снять деньги с его счета в отделении банка. Затем жертва должна перевести деньги на якобы безопасный счет.
За 2024 год мошенники украли у россиян от 250 до 300 миллиардов рублей. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
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