Под удар в Черкассах попали французские и прибалтийские наемники ВСУ

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Иностранные наемники ВСУ попали под огонь в Черкассах
Иностранные наемники ВСУ попали под огонь в Черкассах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Под в Черкассах попали иностранные наемники ВСУ, включая французов и представителей прибалтийских стран. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Черкассы — три качественных попадания. После одного из них в 00.40 (мск) больницы начали наполняться иностранцами в камуфляже. Пишут, что есть французы, но в основном „какие-то прибалты“, — заявил Лебедев в разговоре с РИА Новости.

По данным от информаторов Лебедева, первый удар произошел в 00.25 мск и был сопровожден «серьезной» вторичной детонацией, слышной со стороны аэропорта. Предполагается, что целью мог быть приборостроительный завод, а также административное здание, связанное с черкасской территориальной обороной.

В январе российские военные нанесли удар по аэропорту в городе Черкассы. С данной воздушной базы регулярно осуществлялись вылеты вертолетов ВСУ, которые совершали атаки на позиции российской армии в Запорожском районе.

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Под в Черкассах попали иностранные наемники ВСУ, включая французов и представителей прибалтийских стран. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. «Черкассы — три качественных попадания. После одного из них в 00.40 (мск) больницы начали наполняться иностранцами в камуфляже. Пишут, что есть французы, но в основном „какие-то прибалты“, — заявил Лебедев в разговоре с РИА Новости. По данным от информаторов Лебедева, первый удар произошел в 00.25 мск и был сопровожден «серьезной» вторичной детонацией, слышной со стороны аэропорта. Предполагается, что целью мог быть приборостроительный завод, а также административное здание, связанное с черкасской территориальной обороной. В январе российские военные нанесли удар по аэропорту в городе Черкассы. С данной воздушной базы регулярно осуществлялись вылеты вертолетов ВСУ, которые совершали атаки на позиции российской армии в Запорожском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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