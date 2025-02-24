Под в Черкассах попали иностранные наемники ВСУ, включая французов и представителей прибалтийских стран. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Черкассы — три качественных попадания. После одного из них в 00.40 (мск) больницы начали наполняться иностранцами в камуфляже. Пишут, что есть французы, но в основном „какие-то прибалты“, — заявил Лебедев в разговоре с РИА Новости.
По данным от информаторов Лебедева, первый удар произошел в 00.25 мск и был сопровожден «серьезной» вторичной детонацией, слышной со стороны аэропорта. Предполагается, что целью мог быть приборостроительный завод, а также административное здание, связанное с черкасской территориальной обороной.
В январе российские военные нанесли удар по аэропорту в городе Черкассы. С данной воздушной базы регулярно осуществлялись вылеты вертолетов ВСУ, которые совершали атаки на позиции российской армии в Запорожском районе.
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