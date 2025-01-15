Поражен аэропорт в Черкассах, откуда вертолеты ВСУ взлетают для ударов по ВС РФ

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Вертолеты ВСУ взлетали с пораженного аэропорта и бомбили позиции России
Вертолеты ВСУ взлетали с пораженного аэропорта и бомбили позиции России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ ударили по аэропорту в Черкассах (Черкасская область) на Украине . Оттуда регулярно взлетали вертолеты ВСУ. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Черкассы, прилетело утром 15 января. Взрыв в стороне аэропорта. Взрыв мощный», — рассказал Сергей Лебедв в беседе с РИА Новости. По его словам, с данного аэропорта регулярно взлетали вертолеты ВСУ, которые атаковали позиции ВС РФ на запорожском направлении. О присутствии истребителей в аэропорту во время удара неизвестно.

Ранее стало известно об ударе МО РФ по Украине, который стал ответом на украинскую атаку ракетами ATACMS вглубь российских территорий. На Украине поражены F-16, ПВО, заводы и ТЭС, пишет «Царьград».

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ВС РФ ударили по аэропорту в Черкассах (Черкасская область) на Украине . Оттуда регулярно взлетали вертолеты ВСУ. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. «Черкассы, прилетело утром 15 января. Взрыв в стороне аэропорта. Взрыв мощный», — рассказал Сергей Лебедв в беседе с РИА Новости. По его словам, с данного аэропорта регулярно взлетали вертолеты ВСУ, которые атаковали позиции ВС РФ на запорожском направлении. О присутствии истребителей в аэропорту во время удара неизвестно. Ранее стало известно об ударе МО РФ по Украине, который стал ответом на украинскую атаку ракетами ATACMS вглубь российских территорий. На Украине поражены F-16, ПВО, заводы и ТЭС, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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