Поражен аэропорт в Черкассах, откуда вертолеты ВСУ взлетают для ударов по ВС РФ

ВС РФ ударили по аэропорту в Черкассах (Черкасская область) на Украине . Оттуда регулярно взлетали вертолеты ВСУ. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«Черкассы, прилетело утром 15 января. Взрыв в стороне аэропорта. Взрыв мощный», — рассказал Сергей Лебедв в беседе с РИА Новости. По его словам, с данного аэропорта регулярно взлетали вертолеты ВСУ, которые атаковали позиции ВС РФ на запорожском направлении. О присутствии истребителей в аэропорту во время удара неизвестно.
Ранее стало известно об ударе МО РФ по Украине, который стал ответом на украинскую атаку ракетами ATACMS вглубь российских территорий. На Украине поражены F-16, ПВО, заводы и ТЭС, пишет «Царьград».
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