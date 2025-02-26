Российские комики с ТНТ попали в аварию в США

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Комик Павел Дедищев рассказал, как попал в ДТП в США
Комик Павел Дедищев рассказал, как попал в ДТП в США Фото:

Российский комик Павел Дедищев попал в ДТП во время путешествия по США. Вместе с ним также был стендапер из Казахстана Евгений Чебатков, который в последние годы активно работает в России. Оба комика снимались в телепроектах ТНТ.

«Там все тачки попали в эту аварию. <...> И мы были не исключением. Так что теперь мы до утра на дороге», — рассказал юморист на видео, размещенном в его telegram-канале. Сам инцидент произошел в Нью-Месико. По словам комика, они налетели на посторонний объект на дороге. После происшествия их авто погрузили на эвакуатор. 

Ранее Дедищев публично говорил о том, что жизненные трудности закалили его. Об этом он говорил на YouTube, рассказывая о первых годах своей карьеры и финансовых трудностях.

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Российский комик Павел Дедищев попал в ДТП во время путешествия по США. Вместе с ним также был стендапер из Казахстана Евгений Чебатков, который в последние годы активно работает в России. Оба комика снимались в телепроектах ТНТ. «Там все тачки попали в эту аварию. <...> И мы были не исключением. Так что теперь мы до утра на дороге», — рассказал юморист на видео, размещенном в его telegram-канале. Сам инцидент произошел в Нью-Месико. По словам комика, они налетели на посторонний объект на дороге. После происшествия их авто погрузили на эвакуатор.  Ранее Дедищев публично говорил о том, что жизненные трудности закалили его. Об этом он говорил на YouTube, рассказывая о первых годах своей карьеры и финансовых трудностях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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