Российские комики с ТНТ попали в аварию в США

Российский комик Павел Дедищев попал в ДТП во время путешествия по США. Вместе с ним также был стендапер из Казахстана Евгений Чебатков, который в последние годы активно работает в России. Оба комика снимались в телепроектах ТНТ.
«Там все тачки попали в эту аварию. <...> И мы были не исключением. Так что теперь мы до утра на дороге», — рассказал юморист на видео, размещенном в его telegram-канале. Сам инцидент произошел в Нью-Месико. По словам комика, они налетели на посторонний объект на дороге. После происшествия их авто погрузили на эвакуатор.
Ранее Дедищев публично говорил о том, что жизненные трудности закалили его. Об этом он говорил на YouTube, рассказывая о первых годах своей карьеры и финансовых трудностях.
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