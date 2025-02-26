В Перми осужденного намотало на барабан на производстве

В Перми произошел несчастный случай на производстве бетонных блоков. Пермяк отбывал там наказание в виде исправительных работ. Он был формовщиком и погиб на смене. В результате чего, его родственники получили 2,4 млн рублей компенсации.
«На одной из смен рабочего намотало на барабан транспортерной ленты. Он умер еще до приезда скорой. По результатам проверки, причиной инцидента стала халатность работодателя. Он не обеспечил безопасные условия труда», — сообщается на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.
Родственники погибшего обратились в суд, чтобы взыскать со строительной организации компенсацию нравственных страданий, связанных с гибелью близкого человека. Иск был удовлетворен. Каждому из трех заявителей будет выплачено по 800 тысяч рублей. Сумма была назначена с учетом того, что в действиях погибшего все-таки была его вина. Он допустил контакт с движущимися и вращающимися частями ленточного конвейера.
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