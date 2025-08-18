Пермские строители не получали надбавку за вредность

Свыше 500 сотрудников строительной организации в Перми не получали доплату за работу во вредных условиях. На предприятии провели проверку.
«Там были выявлены многочисленные нарушения трудового законодательства. В частности, работодателем не обеспечивалось предоставление удлиненных отпусков и сокращенного рабочего времени для работников с инвалидностью, не соблюдались процедуры увольнения за прогул, нарушались сроки выплаты окончательного расчета при увольнении, а также отсутствовали компенсационные выплаты за задержку заработной платы», — сообщает Госинспекция труда в Пермском крае в telegram-канале.
Уточняется, что минимальная доплата в размере 4% за работу во вредных условиях не начислялась 574 работникам. Также было установлено, что на строительной площадке и в формовочном цехе компании не соблюдались требования по обеспечению безопасных условий труда. Кроме того, к выполнению трудовых обязанностей допускались сотрудники, не прошедшие обязательный медицинский осмотр.
В адрес работодателя выданы соответствующие предписания. Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов.
