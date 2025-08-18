Пермские строители не получали надбавку за вредность

Госинспекция труда: 574 строителям в Перми не платили за вредные условия труда
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов
Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов Фото:

Свыше 500 сотрудников строительной организации в Перми не получали доплату за работу во вредных условиях. На предприятии провели проверку. 

«Там были выявлены многочисленные нарушения трудового законодательства. В частности, работодателем не обеспечивалось предоставление удлиненных отпусков и сокращенного рабочего времени для работников с инвалидностью, не соблюдались процедуры увольнения за прогул, нарушались сроки выплаты окончательного расчета при увольнении, а также отсутствовали компенсационные выплаты за задержку заработной платы», — сообщает Госинспекция труда в Пермском крае в telegram-канале. 

Уточняется, что минимальная доплата в размере 4% за работу во вредных условиях не начислялась 574 работникам. Также было установлено, что на строительной площадке и в формовочном цехе компании не соблюдались требования по обеспечению безопасных условий труда. Кроме того, к выполнению трудовых обязанностей допускались сотрудники, не прошедшие обязательный медицинский осмотр.

В адрес работодателя выданы соответствующие предписания. Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свыше 500 сотрудников строительной организации в Перми не получали доплату за работу во вредных условиях. На предприятии провели проверку.  «Там были выявлены многочисленные нарушения трудового законодательства. В частности, работодателем не обеспечивалось предоставление удлиненных отпусков и сокращенного рабочего времени для работников с инвалидностью, не соблюдались процедуры увольнения за прогул, нарушались сроки выплаты окончательного расчета при увольнении, а также отсутствовали компенсационные выплаты за задержку заработной платы», — сообщает Госинспекция труда в Пермском крае в telegram-канале.  Уточняется, что минимальная доплата в размере 4% за работу во вредных условиях не начислялась 574 работникам. Также было установлено, что на строительной площадке и в формовочном цехе компании не соблюдались требования по обеспечению безопасных условий труда. Кроме того, к выполнению трудовых обязанностей допускались сотрудники, не прошедшие обязательный медицинский осмотр. В адрес работодателя выданы соответствующие предписания. Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...