17 августа 2025

В Пермском крае в один день простятся с двумя погибшими на СВО военнослужащими

В Пермском крае 18 августа похоронят двух погибших на СВО многодетных отцов
Михаил Патраков и Роман Пономарев будут преданы земле в своих родных населенных пунктах
Михаил Патраков и Роман Пономарев будут преданы земле в своих родных населенных пунктах Фото:

В зоне специальной военной операции при выполнении боевых задач погибли жители Верещагинского муниципального округа (Пермский край). Церемонии прощания с двумя военнослужащими назначены на один день — 18 августа. Михаил Патраков и Роман Пономарев будут преданы земле в своих родных населенных пунктах.

«Михаил Патраков, уроженец деревни Соколово 1993 года рождения, после окончания школы поступил в Верещагинский многопрофильный техникум, затем продолжил обучение в Перми. Получив квалификацию автослесаря, трудился водителем. В зоне проведения специальной военной операции занимал должность командира боевой машины второго мотострелкового отделения. У погибшего остались супруга, трое детей и родители», — сообщают представители местной мэрии в соцсети «ВКонтакте». 

Роман Пономарев родился в селе Путино в 1986 году. Работал в строительной сфере, а также в организации ООО «Агрозаполье». В ходе специальной военной операции служил рядовым и исполнял обязанности заместителя командира взвода. Он погиб 14 июля 2025 года. У военнослужащего остались жена, трое несовершеннолетних детей и родители. 

Прощальная церемония по Михаилу Патракову пройдет в Соколовском доме культуры в 10:00. Прощание с Романом Пономаревым состоится в Доме культуры села Путино в 13:00.

