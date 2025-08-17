В Пермском крае в один день простятся с двумя погибшими на СВО военнослужащими

В зоне специальной военной операции при выполнении боевых задач погибли жители Верещагинского муниципального округа (Пермский край). Церемонии прощания с двумя военнослужащими назначены на один день — 18 августа. Михаил Патраков и Роман Пономарев будут преданы земле в своих родных населенных пунктах.
«Михаил Патраков, уроженец деревни Соколово 1993 года рождения, после окончания школы поступил в Верещагинский многопрофильный техникум, затем продолжил обучение в Перми. Получив квалификацию автослесаря, трудился водителем. В зоне проведения специальной военной операции занимал должность командира боевой машины второго мотострелкового отделения. У погибшего остались супруга, трое детей и родители», — сообщают представители местной мэрии в соцсети «ВКонтакте».
Роман Пономарев родился в селе Путино в 1986 году. Работал в строительной сфере, а также в организации ООО «Агрозаполье». В ходе специальной военной операции служил рядовым и исполнял обязанности заместителя командира взвода. Он погиб 14 июля 2025 года. У военнослужащего остались жена, трое несовершеннолетних детей и родители.
Прощальная церемония по Михаилу Патракову пройдет в Соколовском доме культуры в 10:00. Прощание с Романом Пономаревым состоится в Доме культуры села Путино в 13:00.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!