Стало известно, до какого числа пермяки смогут летать в Минеральные Воды

Рейсы из Перми в Минеральные Воды продлены до весны 2026 года
С началом зимнего расписания увеличится частота рейсов на данном направлении
Авиакомпания «Азимут» объявила о продлении полетной программы по маршруту Пермь — Минеральные Воды. Действующий график завершается 24 октября 2025 года.

«После этого с 28 октября стартует новый сезон перевозок. Он продлится до 27 марта 2026 года», — сказано в расписании пермского аэропорта

С началом зимнего расписания увеличится частота рейсов на данном направлении — перелеты будут выполняться два раза в неделю. Для обслуживания маршрута по-прежнему будет использоваться самолет типа Superjet.

Ранее URA.RU сообщало о том, что из Перми открываются прямые авиарейсы в Горно-Алтайск с 22 августа. Рейс субсидируется из бюджета Пермского края. 

