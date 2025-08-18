Стало известно, до какого числа пермяки смогут летать в Минеральные Воды

Авиакомпания «Азимут» объявила о продлении полетной программы по маршруту Пермь — Минеральные Воды. Действующий график завершается 24 октября 2025 года.
«После этого с 28 октября стартует новый сезон перевозок. Он продлится до 27 марта 2026 года», — сказано в расписании пермского аэропорта
С началом зимнего расписания увеличится частота рейсов на данном направлении — перелеты будут выполняться два раза в неделю. Для обслуживания маршрута по-прежнему будет использоваться самолет типа Superjet.
Ранее URA.RU сообщало о том, что из Перми открываются прямые авиарейсы в Горно-Алтайск с 22 августа. Рейс субсидируется из бюджета Пермского края.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!