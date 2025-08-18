Пермский ученый рассказал, какой школьный рюкзак выбрать для здоровья спины

Ученые Пермского Политеха рассказал URA.RU, как правильно выбрать школьный рюкзак, чтобы сохранить здоровье спины ребенка. По данным Минздрава, около 50% подростков страдают плоскостопием, а сколиоз диагностируется у каждого десятого школьника. Специалисты отмечают, что неправильно подобранный ранец может усилить риски развития нарушений осанки и других ортопедических патологий.
«Основной проблемой при ношении тяжелого или неправильно отрегулированного рюкзака является формирование сутулости и снижение естественного прогиба в пояснице. Это может привести к плоскостопию, артрозам, искривлению позвоночника и даже грыжам межпозвонковых дисков. Узкие лямки и отсутствие устойчивой спинки вызывают перенапряжение мышц шеи и плеч, провоцируя болевой синдром», — отметил старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.
Ученые рекомендуют выбирать рюкзак с анатомической или ортопедической спинкой. Первый вариант подходит при кратковременном ношении (до 30 минут в день), второй — для длительных нагрузок или уже выявленных проблем с осанкой.
Размер ранца должен соответствовать росту ребенка: верхний край — на уровне плеч, нижний — у поясницы. Оптимальным материалом для спинки считается пенополиуретан memory foam, который снижает нагрузку на позвоночник. Максимальный вес наполненного рюкзака для младших школьников не должен превышать 10% от массы тела, для старших — не более 20%. Эксперт подчеркивает, что родители должны регулярно контролировать содержимое портфеля и объяснять детям необходимость рационального распределения учебных принадлежностей.
Специалист ПНИПУ советуют выбирать рюкзаки прямоугольной формы с широкой (3–5 см) регулируемой лямкой, обязательным нагрудным и поясным ремнем (особенно для детей с нарушениями осанки). Не рекомендуется носить ранец на одном плече. Это приводит к сколиозу и мышечному дисбалансу. Для профилактики нарушений осанки ученые советуют школьникам регулярно выполнять упражнения на укрепление мышц спины и растяжку.
